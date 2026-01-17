Die Einnahme von Paracetamol während der Schwangerschaft erhöht das Risiko für Autismus, ADHS oder geistige Behinderungen nicht.

Das bestätigt eine neue Meta-Studie, welche vom britischen Fachjournal «The Lancet Obstetrics, Gynecology, & Women’s Health» veröffentlicht wurde.

Grundlage sei die Analyse von 43 grossen, qualitativ hochwertigen Studien, berichtet das Forschungsteam.

«Zusammen mit grossangelegten, geschwisterkontrollierten Studien aus Schweden und Japan belegen unsere Ergebnisse die Sicherheit von Paracetamol bei sachgemässer Anwendung in der Schwangerschaft», lautet die Schlussfolgerung der Experten.

Legende: Tylenol, welches Paracetamol enthält, ist in den USA teilweise frei verkäuflich. Reuters / Kylie Cooper

US-Präsident Donald Trump hatte schwangere Frauen bei einer Pressekonferenz im September vor der Einnahme von Paracetamol – in den USA unter dem Markennamen Tylenol bekannt – gewarnt. Er stellte dabei einen Zusammenhang mit Autismus beim Kind her und sagte, Schwangere sollten das Medikament nur im äussersten Notfall verwenden und bei Kopfschmerzen oder Fieber lieber mal die Zähne zusammenbeissen. In sozialen Netzwerken kursiert Trumps Warnung seither – obwohl Forschende direkt vehement widersprachen.