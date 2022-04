In Deutschland beispielsweise wird die Richtlinie seit letztem August umgesetzt. Bis zum heutigen Zeitpunkt gebe es noch sehr wenige Berichte darüber, wie sich diese Urheberrechtsrichtlinie beispielsweise in Deutschland auswirke, sagt Michael Rauchenstein, SRF-EU-Korrespondent. «Offenbar gibt es noch keine grösseren Probleme mit diesen Uploadfiltern.» Jedoch gelten in den Ländern bisher andere Regeln, was es für die Plattformen schwierig macht. Man müsse wohl noch etwas abwarten, um genau analysieren zu können, wie diese Uploadfilter über einen längeren Zeitraum funktionieren.