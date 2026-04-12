Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat seine Wahlniederlage eingeräumt.

«Ich gratuliere der siegreichen Partei», sagte Orban vor Anhängern in Budapest. «Wir werden der ungarischen Nation und unserem Heimatland auch aus der Opposition heraus dienen.»

Zuvor hatte Oppositionsführer Peter Magyar auf Facebook geschrieben, dass er einen Anruf von Orban erhalten habe, um ihm zu seinem Sieg bei den Parlamentswahlen zu gratulieren.

Die Oppositionspartei Tisza von Peter Magyar erhält nach ersten ausgezählten Resultaten 137 Mandate im Parlament mit 199 Sitzen. Die Fidesz-Partei von Viktor Orban erreicht noch 55 Sitze. Das meldet das nationale Wahlbüro um 21:30 Uhr nach Auszählung von 66 Prozent der Wahlurnen. Bei der prozentualen Wählerstärke liegt die Partei Tisza bei 53.2 Prozent, die Fidesz kommt auf 38 Prozent.

Viktor Orban hat seine Niederlage bei der Parlamentswahl in Ungarn eingestanden. «Was auch immer kommt, wir werden auch in der Opposition der Heimat dienen», sagte er vor Anhängern in Budapest. Die Last der Regierungsarbeit liege nicht mehr auf seinen Schultern, fügte er hinzu.

Legende: Viktor Orban salutiert in Budapest nach der Bekanntgabe seiner Wahlniederlage und will sich auf die Rolle in der Opposition zurückziehen. REUTERS / Bernadett Szabo

Oppositionsführer Peter Magyar zeigte sich kurz nach Schliessung der Wahllokale optimistisch in Hinsicht auf einen Wahlsieg. «Wir kennen die Prognosen und wir wissen um die hohe Wahlbeteiligung», sagte er vor tausenden Anhängern in Budapest.

Ungarn steht damit vor einem Regierungswechsel. Der Wahlausgang ist auch für die Europäische Union von Bedeutung, hat sich doch Orban wiederholt bei Beschlüssen der EU quergestellt. Magyar hat indes erklärt, Ungarns Westbindung wiederherzustellen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb noch am Sonntagabend, Ungarn habe sich für die EU entschieden. Das europäische Herz schlage in Ungarn nun stärker.

Der Herausforderer Magyar kommt selbst aus dem Inneren der Fidesz-Partei, brach aber vor zwei Jahren mit ihr. Er wollte die von Orban praktizierte Art der Machtausübung nicht weiter zu ertragen, sagte er. In der kurzen Zeit bis zu dieser Wahl baute Magyar eine mächtige, von breiten Schichten getragene Bürgerbewegung auf, die das Rückgrat der Partei Tisza bildet.

In seinem Wahlprogramm versprach er eine Erneuerung der Politik in dem EU- und Nato-Land. Der grassierenden Korruption und Misswirtschaft sagte er den Kampf an. Das Verhältnis zur EU und zu den westlichen Partnern will er seinen Worten zufolge reparieren.