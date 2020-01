Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayip Erdogan haben eine neue Gas-Pipeline eröffnet.

Die rund 930 Kilometer lange Leitung durch das Schwarze Meer soll die Türkei jährlich mit bis zu 15.75 Milliarden Kubikmetern Gas aus Russland versorgen.

Die Türkei ist einer der grössten Abnehmer für russisches Erdgas.

Legende: SRF

Die über 900 Kilometer lange Pipeline bringt russisches Gas aus dem Küstenort Anapa über den Grund des Schwarzen Meers in die Türkei. Das Transitland Ukraine kann Russland so umgehen. Eine zweite Röhre geht weiter bis an die Grenze Bulgariens. Von dort soll später russisches Gas bis nach Serbien, in die Slowakei und nach Österreich geleitet werden.

Türkei soll zum Energieumschlagplatz werden

Die Pipeline werde dabei helfen, die Energiesicherheit in ganz Europa zu verbessern, sagte Putin bei dem Festakt in Istanbul. Erdogan sprach von einer «Win-Win-Zusammenarbeit unserer Länder», von der beide Seiten profitieren. Weitere «Projekte sollen folgen. «Unser Ziel ist, unser Land zu einem globalen Energiezentrum zu machen», sagte Erdogan.

Erdogan fügte hinzu: «Wir haben nicht zugelassen, dass die Meinungsverschiedenheiten der letzten Zeit unsere gegenseitigen Interessen blockieren.» Er spielte damit auf die Krisen in Syrien und Libyen an, wo Russland und die Türkei gegnerische Parteien unterstützen.

Nach Angaben des Betreibers wird die Pipeline bereits für Gaslieferungen genutzt. Der russische Gazprom-Konzern soll rund drei Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr via Turk-Stream nach Bulgarien liefern.

Russland will zudem durch die Ostsee mehr Gas nach Deutschland liefern, das wegen des Atom- und Kohleausstiegs auf ausländisches Gas angewiesen ist.