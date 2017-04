Gut 51 Prozent Ja zu knapp 49 Prozent Nein, dies das offizielle Resultat des Referendums über das Präsidialsystem in der Türkei. Nein-Mehrheiten gab es in den grossen Städten sowie im Westen und im kurdisch geprägten Südosten des Landes. Das Ende des Streits, wie ihn Recep Tayyip Erdogan nun ausgerufen hat, ist aber noch nicht in Sicht, wie die ersten Reaktionen auf das Resultat zeigen. zusätzlich: Einschätzungen aus der Türkei von SRF-Türkei-Kennerin Iren Meier in Istanbul und eine Analyse des Abstimmungsverhaltens der Türkinnen und Türken in der Schweiz. Diese haben - anders als in den meisten Nachbarländern - Nein gesagt zur Verfassungsänderung in der Türkei.