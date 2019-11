Nach dem Gymnasium, das er in seiner Heimatstadt Trabzon besuchte, studierte Imamoglu an der Universität Istanbul Betriebswirtschaftslehre (Bachelor) und Personalwesen (Master). Dem folgten der Einstieg in die Baufirma seiner Familie und im Jahre 2008 in die CHP.

Bei den Kommunalwahlen 2014 trat er für seine Partei im Istanbuler Stadtteil Beylikdüzü an und wurde mit knapp 50 Prozent zum Bürgermeister gewählt.

Wahl zum Bürgermeister von Istanbul

Bei den Kommunalwahlen 2019 wurde Imamoglu zum CHP-Kandidaten für den Posten des Oberbürgermeisters von Istanbul nominiert und gewann diese mit 13’000 Stimmen Vorsprung. Nachdem die in Istanbul unterlegene AKP eine Nachzählung der Stimmen beantragt hatte, wurde der 49-Jährige am 17. April 2019 von der türkischen Wahlkommission zum Oberbürgermeister der Grossstadtkommune Istanbul erklärt.

Die AKP legte Beschwerde ein: am 6. Mai 2019 annullierte die Wahlkommission das Wahlergebnis wegen angeblicher Regelwidrigkeiten. Bei der Neuwahl am 23. Juni 2019 erhielt er knapp 800’000 Stimmen mehr als Binali Yildırım von der AKP und wurde somit erneut zum Oberbürgermeister gewählt.