Trotz Protesten und Blockaden: AfD hält den Parteitag ab

Trotz zahlreicher Protestveranstaltungen und Tausender Demonstranten hat der AfD-Bundesparteitag in Erfurt begonnen.

Mehr als zwei Stunden vor dem Start um 10 Uhr hielt sich bereits der Grossteil der rund 600 Delegierten am Tagungsort auf.

Begleitet wurde die Anreise der Delegierten von bisher friedlichem Protest tausender Demonstranten, aber auch von Sitzblockaden und einer Sperrung der Autobahn 71.

Zu den Protesten haben Gewerkschaften, verschiedene Initiativen und Bündnisse aufgerufen. 20'000 Teilnehmer zogen noch vor Beginn des Parteitags, auf dem die AfD ihre Parteispitze neu wählen will, durch die Thüringer Landeshauptstadt. «Bleibt friedlich», appellierte die Polizei an die Demonstranten. Sie ist mit tausenden Beamten im Einsatz – unterstützt von Kräften aus fast allen Bundesländern und der Bundespolizei, die unter anderem auch Pferde und Wasserwerfer bereitstellte.

Eröffnungsreden von Chrupalla und Weidel Box aufklappen Box zuklappen Legende: Tino Chrupalla während seiner Rede. Imago/dts Nachrichtenagentur Der AfD-Parteivorsitzende Tino Chrupalla sagt in seiner Begrüssungsrede vor den Delegierten in Erfurt: «Vielleicht können wir bald schon alleine regieren.» An die Adresse der Spitzenkandidaten für Berlin, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern fügt er hinzu: «Ihr seid unsere Hoffnung dieses Jahr.» Berichte über Rivalitäten an der Parteispitze, insbesondere zwischen ihm und der Co-Vorsitzenden Alice Weidel, wies Chrupalla zurück. Er sagte: «Unsere Partei ist einig wie nie zuvor.» AfD-Chefin Alice Weidel hat bei ihrer Rede eine Kampfansage an politische Gegner und Gegendemonstranten gerichtet. «Ihr werdet uns nicht kleinkriegen! Ganz im Gegenteil, wir werden immer stärker und grösser!», rief sie unter grossem Jubel in den Saal. Viele Delegierte schwenkten Deutschland-Fahnen.

An mehreren Stellen in Erfurt gab es Sitzblockaden, 800 Menschen beteiligten sich laut Polizei an einer an einem zentralen Platz in der Thüringer Landeshauptstadt, hunderte weitere an Zufahrtsstrecken in die Stadt. Einige Aktivisten klebten sich an Strassenbahnschienen fest oder liessen sich von einer Brücke herab.

Friedliche Nacht – gewaltbereite Demonstranten erwartet

Die Erfurter Sicherheits­verantwortliche Heike Langguth äusserte sich erleichtert, dass die Nacht in Erfurt friedlich verlaufen sei – ebenso wie die ersten Demonstrationen in der Innenstadt. An mehreren Orten wurde von den Demonstranten gesungen, in der Nähe des Hauptbahnhofs eine grosse Regenbogenfahne ausgerollt. «Stoppt die Brandstifter» oder «Gegen Rassismus, Faschismus und Krieg» stand auf Transparenten.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Den Demonstrierenden steht ein grosses Polizeiaufgebot entgegen. Bildquelle: REUTERS/Christian Mang. 1 / 4 Legende: Den Demonstrierenden steht ein grosses Polizeiaufgebot entgegen. REUTERS/Christian Mang

Bild 2 von 4. Die Proteste in Erfurt blieben am Samstagmorgen grösstenteils friedlich. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Ebrahim Noroozi. 2 / 4 Legende: Die Proteste in Erfurt blieben am Samstagmorgen grösstenteils friedlich. Keystone/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Bild 3 von 4. Erwartet werden jedoch auch gewaltbereite Demonstranten gegen die AfD. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Ebrahim Noroozi. 3 / 4 Legende: Erwartet werden jedoch auch gewaltbereite Demonstranten gegen die AfD. Keystone/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Bild 4 von 4. Die Polizei hatte bereits am frühen Morgen Strassensperrungen errichtet. Bildquelle: Keystone/EPA/HANNIBAL HANSCHKE. 4 / 4 Legende: Die Polizei hatte bereits am frühen Morgen Strassensperrungen errichtet. Keystone/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Sicherheitskräfte schliessen derweil nicht aus, dass auch bis zu 2500 gewaltbereite Demonstranten anreisen könnten. Ein Bürgerbüro der AfD sowie Beamte wurden nach Angaben der Polizisten in einer Strasse mit Pyrotechnik und Farbbeuteln angegriffen.

Rechtsstreit um Demonstrationsverbot

Um eine Verfügung, die auf einzelnen Strassen Demonstrationen untersagt, entwickelte sich ein Rechtsstreit. Das Demonstrationsverbot dort gilt nach Polizeiangaben jedoch weiter. Die Stadt Erfurt hat nach Angaben des Oberverwaltungsgerichts Beschwerde gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Weimar eingelegt.

Legende: Der AfD-Parteitag findet im Vorfeld der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern statt. Die AfD könnte bei diesen Wahlen erstmals auf Landesebene an die Macht kommen. Die Delegierten werden voraussichtlich die beiden Co-Vorsitzenden AliceWeidel und Tino Chrupalla in ihren Ämtern bestätigen. Keystone/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Das Verwaltungsgericht hatte moniert, dass sich die Allgemeinverfügung auf ein Verbot auch von friedlichen Versammlungen richte. Das Vorliegen eines polizeilichen Notstands sei nicht nachgewiesen worden.