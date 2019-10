Es kam, wie es kommen musste, weil das Weisse Haus das tut, was es fast immer tut – nämlich die Aufsicht des Repräsentantenhauses bezüglich Präsident Trumps Verhalten blockieren.

Diese Art Kriegserklärung an die Untersuchungen der Demokraten muss nicht heissen, dass man Belastendes gegen den Präsidenten verstecken will. Aber es kann so sein. Und deshalb drohen die Demokraten, sie würden die Blockade in einem möglichen Amtsenthebungsverfahren als Behinderung des Kongresses taxieren.

Das ist zwar eine weitere Eskalationsstufe, bringt in der Ukraine-Affäre aber nicht mehr Fakten ans Tageslicht. Deshalb lautet Plan B, das Weisse Haus über den Gerichtsweg zur Kooperation zu zwingen.

Aber bis die Justiz diesen epischen Knatsch zwischen Exekutive und Legislative entschieden hat, wird Zeit vergehen. Und es ist fraglich, ob die Demokraten, die einen speditiven Prozess versprochen haben, so lange warten können. So gesehen ist die Verzögerungstaktik des Weissen Hauses zweifellos ein Dämpfer für ihre Ermittlungen.