Die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 nahe ihrem Haus in Bidnija in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden. Die damals 53-Jährige hatte unter anderem über Korruption bei Regierung und Geschäftsleuten auf Malta und deren Verwicklung in den Skandal um die «Panama Papers» recherchiert. Wer die Drahtzieher sind, ist unklar.