Deutschland hinkt seinen Klimazielen hinterher.

Dieses Fazit zieht der neue deutsche Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck.

Er geht davon aus, dass Deutschland seine Klimaziele 2030 deutlich verfehlen wird – wenn jetzt keine weitreichenden Massnahmen beschlossen werden.

«Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen», sagt Robert Habeck. Denn: Die Aufgabe sei «gigantisch». Wenn es so weitergehe wie bisher, werde Deutschland Ende des Jahrzehnts seine klimaschädlichen Treibhausgase lediglich um 50 Prozent anstelle der angestrebten 65 Prozent gegenüber 1990 reduziert haben. Das seien in Zahlen ausgedrückt 200 Millionen Tonnen zu viel, sagt er weiter.

Düster spricht er auch über das Jahr 2021. Laut Prognosen hätte das Land sogar einen Anstieg der Emissionen um vier Prozent zu verzeichnen. Von «einem gehörigen Rückstand» beim Klimaschutz spricht der Minister deshalb. Das Land müsse die Anstrengungen nun «in allen Bereichen» verdreifachen und den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich vorantreiben.

Mit neuen Massnahmen auf Kurs kommen

Insbesondere bei der Windenergie sei zu wenig geschehen, stellt Habeck fest. Diese soll jetzt stark gefördert werden. Bis im April will er hierzu ein erstes Paket an Massnahmen auf den Weg bringen.

Unter anderem sieht dieses vor, per Gesetz festzulegen, dass bei Neubauten Solardächer Pflicht sind. Ebenfalls soll per Gesetz verankert werden, dass zwei Prozent der Landesfläche für Windenergie-Anlagen reserviert werden sollen. «Wir brauchen mehr Fläche», sagt Habeck. Nur Hessen und Schleswig-Holstein würden aktuell in der Nähe des Ziels liegen. Bis zum Sommer wolle er alle Länder bereist und mit den Fachministern oder Ministerpräsidenten gesprochen haben.

Legende: Die Zukunft gehört der Windenergie: Künftig sollen zwei Prozent der Landfläche für Windenergie-Anlagen reserviert werden. Dies ist eine der Massnahmen, die Habeck einführen will. Keystone

«Wir haben es geschafft, in Deutschland in den letzten 30 Jahren die erneuerbaren Energien zu einem Anteil von 42 Prozent der Stromversorgung zu bringen», schildert der Klimaschutzminister die Situation in Deutschland. Bis 2030 solle dieser Anteil aber auf 80 Prozent steigen. Dafür habe Deutschland jetzt nur noch acht Jahre Zeit.