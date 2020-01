Legende:

Klaus Schwab (hier am Vorabend des WEF am 20. Januar) betonte in seiner Eröffnungsrede die soziale Verantwortung des Forums. In Davos habe er ein «globales Dorf» schaffen wollen und nun sei er stolz auf die Gemeinschaft, die er in dem Bünder Bergdorf geschaffen habe.

Keystone