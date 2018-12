Waffenruhe in der Ostukraine hält nicht

Erst seit Mitternacht in Kraft

Legende: Video Aus dem Archiv: Alexander Hug an der ukrainischen Front abspielen. Laufzeit 22:30 Minuten.

Aus dem Archiv: Alexander Hug an der ukrainischen Front

Die vereinbarte Waffenruhe zum Jahresende in der Ostukraine zwischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten wird nicht eingehalten.

Wenige Stunden nach dem Beginn der Feuerpause werfen sich beide Seiten am Samstag gegenseitig Beschuss vor.

Nach Angaben der Separatisten setzte die ukrainische Armee im Gebiet Donezk zu Mittag Schusswaffen ein. Agenturen in Kiew meldeten hingegen, dass die Separatisten nahe der Rebellenhochburg Horliwka mit Granatwerfern auf Stellungen der Regierungssoldaten geschossen hätten. Bei dem Angriff habe es jedoch keine Verletzten gegeben.

60 Kilometer langer Grenzzaun auf der Krim Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Auf der Krim steht nun ein 60 Kilometer langer Zaun an der Grenze zur Ukraine.

Er sei notwendig, um die Bevölkerung vor der Regierung in Kiew zu schützen, von der man alles erwarten könne, sagte ein Sprecher des Krim-Parlaments der russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti am Freitag.

Der Grenzzaun im Norden der Insel werde das Sicherheitsniveau deutlich erhöhen.

Russland hatte die Krim 2014 annektiert. Die EU sieht darin einen Verstoss gegen das Völkerrecht und besteht auf der territorialen Unversehrtheit der Ukraine.

Die Konfliktparteien hatten sich unter Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Donnerstag auf die Feuerpause geeinigt, die über das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Januar hinaus gelten sollte. Eine Einschätzung der OSZE zur Einhaltung lag zunächst nicht vor.

Legende: SRF

Immer wieder werden zu Feiertagen oder auch zum Schulbeginn Waffenruhen vereinbart. Rund zwei Dutzend derartiger Übereinkünfte scheiterten bereits nach wenigen Stunden. Ein 2015 ausgehandelter Friedensplan, der eine dauerhafte Einstellung der Waffengewalt vorsieht, liegt zudem auf Eis. In dem seit 2014 andauernden Konflikt sind bislang mehr als 10'000 Menschen getötet worden.