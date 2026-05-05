Die WHO geht bei den Hantavirus-Fällen auf einer Atlantik-Kreuzfahrt von Mensch-zu-Mensch-Übertragungen aus.

Drei Passagiere der «Hondius» sind gestorben: ein niederländisches Ehepaar und ein Deutscher, insgesamt gibt es sieben Erkrankungsfälle.

Die Infektionskette könnte vom niederländischen Ehepaar ausgegangen sein.

Das Hantavirus wird üblicherweise durch Ausscheidungen von Nagetieren übertragen. Doch bei dem Anden-Typ des Virus, der in diesem Fall vermutet wird, seien auch Infektionen zwischen Menschen bei engem Kontakt möglich, erklärte WHO-Expertin Maria Van Kerkhove bei einer Pressekonferenz in Genf.

Das betroffene kleine Kreuzfahrtschiff «Hondius» mit insgesamt 140 Menschen an Bord war aus dem Süden Argentiniens aufgebrochen und ankert derzeit vor Kap Verde.

Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von dem mittlerweile verstorbenen niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte. Van Kerkhove wies darauf hin, dass viele Passagiere der Expeditionskreuzfahrt Wildtierbeobachtungen und ähnliche Aktivitäten unternommen haben.

Die weitere Übertragung könnte dann an Bord zwischen Personen passiert sein, etwa in Kabinen, sagte Van Kerkhove. Sie schloss nicht aus, dass die Infektionen auch von Nagetieren auf afrikanischen Inseln stammen könnten, die im Zuge der Kreuzfahrt angefahren wurden. Laut Schiffsbetreiber seien keine Ratten an Bord, so die WHO-Expertin.

Legende: Das Passagierschiff ankert derzeit vor Kap Verde. Die knapp 150 Gäste an Bord des Schiffs können nicht an Land. REUTERS / Stringer

Der Transport von zwei Patienten an Bord in die Niederlande werde derzeit vorbereitet, sagte Van Kerkhove. Bislang sind nur in einem kleinen Teil der Fälle Hantaviren gesichert nachgewiesen worden. Laboruntersuchungen zu den übrigen Infektionen und zum genauen Typ des Virus laufen.