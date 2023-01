Die EU-Innenminister haben über Rückführungen von abgewiesenen Asylsuchenden diskutiert.

Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat zum ersten Mal am EU-Ministertreffen teilgenommen.

Sie plädierte für ein Gleichgewicht zwischen Völkerrecht und Sicherheit.

Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft hatte neben Migration auch die organisierte Kriminalität auf ihre Agenda gesetzt. Dieser Austausch sei sehr interessant gewesen, denn es gehe weit über das Thema Grenzschutz hinaus, sagte Baume-Schneider weiter.

Es sei auch für die Schweiz wichtig, die Prozesse und die kriminellen Netzwerke zu verstehen. Dies auch, um bei Bedarf die richtigen und notwendigen Massnahmen zu ergreifen.

Legende: Bundesrätin Baume-Schneider traf Schwedens Migrationsministerin Stenergard und Justizminister Strommer. Keystone/(Pontus Lundahl/TT News Agency via AP

Die EU verzeichne «eine sehr tiefe Rückkehrquote» betonte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson betont. So wurden 2021 nur 21 Prozent der abgelehnten Asylsuchenden in ihre Staaten zurückgeführt. Anfang Woche machte Brüssel daher Vorschläge, wie die Rückführungsquote erhöht werden kann.

Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft will «unkooperativen» Staaten unter Druck zu setzen – etwa durch restriktivere Visavergabe. Darauf angesprochen, sagte Baume-Schneider, es brauche ein Gleichgewicht zwischen dem humanitären Völkerrecht und der Sicherheit. «Man kann auf der einen Seite restriktiv sein», dann müsse man aber auf der anderen Seite mit den Menschen auf der Flucht solidarisch sein. Am Sondergipfel am 8. und 9. Februar befassen sich die EU-Chefs mit Migration.