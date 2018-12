Die Nervosität ist gross, denn alle rechnen damit, dass das Parlament am Dienstag Nein sagen wird. Das ist nicht zu unterschätzen, es ist ein Nein zum wichtigsten Geschäft in der britischen Politik seit langem. Wie es nach dieser Niederlage weiterginge, ist unklar.

Möglich sind verschiedenste Szenarien: dass das Parlament ein zweites Mal abstimmt, dass Neuwahlen ausgerufen werden, dass es ein zweites Referendum oder sogar einen ungeregelten Austritt Ende März gibt. Möglich ist, dass May zurücktreten will oder muss. Entsprechend wird bereits darüber gerätselt, wer als Nachfolger in Frage kommt – und erste Kandidaten bringen sich in Stellung.

Bei diese Fülle an Varianten vorherzusehen was geschehen wird, ist zurzeit fast so komplex, wie ein Schachspiel vorzusagen. Ein profunder Kenner sagte mir letzte Woche: «Im Moment scheint keine aller Varianten sehr wahrscheinlich, aber eine davon wird letztlich eintreten.»

Die Ungewissheit ist gross und die Tragweite der Entscheide auch. In einem Satz: Diese Woche ist politisch die brisanteste Woche in der britischen Geschichte seit Jahrzehnten.