Das geschah vor dem Gerichtstermin: Trumps Erscheinen vor Gericht wurde begleitet von grossen Sicherheitsvorkehrungen und Demonstrationen seiner Unterstützer wie auch Gegner in unmittelbarer Nähe des Gerichts. Auch Hunderte Journalisten waren rund um das Gerichtsgebäude postiert. Wegen befürchteter Ausschreitungen verstärkte New York die Sicherheitsvorkehrungen deutlich. Die Demonstrationen nahe dem Gericht blieben friedlich.

Legende: Trump erscheint auf dem Weg in den Gerichtssaal für einige Sekunden vor den Kameras. KEYSTONE/AP PHOTO/MARY ALTAFFER

Das wurde Trump konkret vorgeworfen: Nach der Anklageverlesung in New York gab die Staatsanwaltschaft nun die Einzelheiten bekannt. Trump und andere hätten systematisch versucht, negative Informationen über ihn zu identifizieren, zu kaufen und zu verbergen und so seine Wahlchancen zu erhöhen, hiess es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Mehr dazu lesen sie in unserem Artikel dazu.

Das sagte der Richter: Bei der Verlesung von Trumps Anklageschrift sagte Richter Juan Merchan unter Verweis auf Beiträge Trumps in den sozialen Medien, die von der Anklage vorgelegt wurden: «Bitte unterlassen Sie Äusserungen, die Gewalt verherrlichen, Unruhe stiften und die Sicherheit gefährden.» Dies sei eine Bitte und keine Anordnung, aber er wolle sich Trumps Verhalten diesbezüglich möglicherweise genauer ansehen. Die Anklage hatte den Richter darum gebeten, sich zu den Äusserungen zu positionieren. Trumps Anwälte wiesen die Vorwürfe zurück.

Das sagte der zuständige Staatsanwalt: Der New Yorker Staatsanwalt Alvin Bragg hat den früheren US-Präsidenten deutlich kritisiert. Trump habe durch 34 Falschaussagen in Geschäftsdokumenten schädliche Informationen vor der Wählerschaft des Landes verbergen wollen, sagte Bragg bei einer Pressekonferenz nach der Anklageverlesung gegen Trump in New York. «Dieses Komplott hat gegen New Yorker Wahlgesetze verstossen», sagte er. Es sei ein Verbrechen, sich zu verschwören, um eine Kandidatur mit ungesetzlichen Mitteln voranzubringen. «Wir können und wir werden ernsthaft kriminelles Verhalten nicht normalisieren.»

Das sagten Trumps Anwälte: Trumps Anwälte wiesen die Vorwürfe gegen ihren Mandanten zurück. «Es stehen keine Fakten drin», sagte Todd Blanche mit Blick auf die Anklageschrift. Er warf der Staatsanwaltschaft politische Motive vor. «Wir werden dagegen ankämpfen», sagte Blanche weiter. Es sei kein guter Tag. Über Trumps Gemütszustand sagte er: «Er ist frustriert, er ist verärgert, aber ich sage Ihnen was, er ist motiviert.»

Diese Anwälte verteten Trump

Bild 1 / 3 Legende: Todd Blanche Todd Blanche ist ehemaliger Bundesstaatsanwalt mit Fokus Wirtschaftskriminalität hat den Ruf eines aggressiven, aber besonnen Anwalts. Es ist für ihn nicht das erste Mal, dass er im Umfeld von Trump arbeitet, so hat er etwa Trumps früheren Wahlkampfleiter in einem Verfahren vertreten. Getty Images/Atilgan Ozdil Bild 2 / 3 Legende: Susan Necheles Susan Necheles wird von Anwälten als «Kopf hinter der Sache» angeschaut. Sie hat sich etwa als Verteidigerin von Mafiosi wie «Benny Eggs» einen Namen gemacht. Necheles hat den Ruf einer «furchtlosten und hartnäckigen Prozessanwältin». Letztes Jahr hatte Necheles die Trump Organization in einem Prozess wegen Steuerbetrug vertreten. REUTERS/Andrew Kelly Bild 3 / 3 Legende: Joe Tacopina Joseph Tacopina ist kein unbeschriebenes Blatt: Er sah sich schon mit zwei bitteren Klagen konfrontiert - eine davon vom in Ungnade gefallenen ehemaligen New Yorker Polizeipräsidenten Bernard Kerik -, den er in einem vorigen Verfahren vertreten hatte. Er warf ihm unethisches Verhalten und Amtsvergehen vor. IMAGO / LaPresse

Das sagte Trump: Trump selbst bekannte sich bei der Anklageverlesung «nicht schuldig», verzichtete aber darauf, ein öffentliches Statement abzugeben. Direkt nach der Anklageverlesung verliess der 76-jährige New York wieder und kehrte in seinen Anwesen in Mar-a-Lago, Florida zurück.

Dort wiederholte Trump an einer Pressekonferenz am Abend erneut seine Erzählung, wonach es bei den letzten Präsidentschaftswahlen zu Wahlbetrug kam. Zur Anklage sagte der Ex-Präsident: «Das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, ist die furchtlose Verteidigung unserer Nation gegen diejenigen, die sie zerstören wollen», sagte der Republikaner vor Anhängern. Die Anklage gegen ihn sei eine «massive Wahlbeeinflussung in einem Ausmass, wie es unser Land noch nie gesehen hat», kritisierte Trump, der sich als Präsidentschaftskandidat seiner Partei für die Wahl 2024 bewirbt. «Ich hätte nie gedacht, dass so etwas in Amerika passieren könnte», sagte Trump mit Blick auf die Anklage und beklagte, das Land gehe unter demokratischer Führung den Bach runter. Er stellt die Strafverfolgung gegen ihn als Versuch seiner politischen Gegner dar, ihn für die Wahl 2024 auszuschalten.