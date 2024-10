Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die militärische Lage

Bei Angriffen des israelischen Militärs im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mehr als 40 Menschen getötet worden. Mindestens elf Menschen seien allein in Dschabalia, dem grössten der acht historischen Flüchtlingslager, getötet worden, teilt die Gesundheitsbehörde mit. Dschabalia ist seit mehr als zehn Tagen im Fokus der israelischen Militäroffensive.

In Bani Suhaila im Osten der Stadt Chan Yunis seien zehn Menschen ums Leben gekommen, als ein Haus von einer israelischen Rakete getroffen worden sei. Auch in Sabra, einem Vorort von Gaza-Stadt, wurden drei Häuser beschossen. Rettungskräften zufolge wurden zwei Leichen geborgen, zwölf wurden noch in den Trümmern vermutet. Fünf Menschen wurden den Angaben zufolge beim Beschuss eines Hauses im Lager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet.

Hisbollah will israelischen Vormarsch im Süden gestoppt haben Box aufklappen Box zuklappen Die Hisbollah-Miliz hat nach eigener Darstellung einen weiteren Vormarsch israelischer Bodentruppen im Süden des Libanon gestoppt. Israels Soldaten hätten versucht, von Osten kommend in einen Ort nahe Mardsch Ajun einzudringen, teilte die Hisbollah am Dienstag mit. Dort und im Ort Chiam kam es laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur NNA in der Nacht auch zu anhaltendem israelischem Beschuss. Die Orte liegen östlich der Stadt Nabatija, einem Handelszentrum im Südosten, wo Israels Armee nach libanesischen Angaben zuletzt einen Markt angegriffen hatte. Von der israelischen Armee hiess es, dass sie Truppenbewegungen nicht kommentiere. Israels Luftwaffe setzte die Angriffe auch in anderen Teilen des Nachbarlands unterdessen fort. Seit dem Morgen gab es NNA-Berichten zufolge auch israelische Angriffe an der Küste nördlich von Tyros sowie im Landesinneren in Nähe des Litani-Flusses.

Die meisten Todesopfer des israelischen Angriffs auf Aitou im Norden Libanons sind nach Angaben des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte Frauen und Kinder. «Wir hören, dass unter den 22 getöteten Menschen zwölf Frauen und zwei Kinder waren», sagt Jeremy Laurence, Sprecher des UNO-Menschenrechtsbüros, an einer Pressekonferenz in Genf.

«Unseres Wissens war es ein vierstöckiges Wohngebäude, das getroffen wurde.» Angesichts dieser Faktoren gebe es ernste Bedenken im Hinblick auf das humanitäre Völkerrecht, also das Kriegsrecht und die Grundsätze der Verhältnismässigkeit. Laurence fordert eine Untersuchung des Vorfalls. Das israelische Militär hat am Montag erstmals die überwiegend von Christen bewohnte Region Aitou in Nordlibanon angegriffen.

1 / 40 Legende: Ein palästinensischer Mann und eine Frau trauern in Chan Junis im südlichen Gazastreifen um ihre Angehörigen, die bei einem israelischen Angriff getötet wurden. (15.10.2024) Reuters/REUTERS/Hatem Khaled 2 / 40 Legende: Nach wiederholtem Luftalarm ziehen sich Menschen in Schutzbunker in Tel Aviv zurück. (14.10.2024) REUTERS / Violeta Santos Moura 3 / 40 Legende: Die israelische Armee setzt ihre Bodenoffensive in Südlibanon unvermindert fort. (Bild von israelischen Soldaten auf libanesischem Boden, 13.10.2024) AP Photo/Sam McNeil 4 / 40 Legende: Tausende Kinder und Familien mussten aufgrund des Nahostkonflikts flüchten. (12.10.2024) Keystone/EPA/Mohammed Saber 5 / 40 Legende: Die Feindseligkeiten zwischen den israelischen Streitkräften und der Hisbollah dauern an. Rauch steigt bei Beirut auf. (11.10.2024) Reuters/Joseph Campbell 6 / 40 Legende: Bei israelischen Luftangriffen in Libanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut in den vergangenen 24 Stunden 60 Menschen ums Leben gekommen (11.10.2024). Keystone/AP Photo/Hassan Ammar 7 / 40 Legende: Feuer und Rauch im Zentrum von Beirut (10.10.2024) Reuters/Amr Abdallah Dalsh 8 / 40 Legende: Israel hat erneut zahlreiche Angriffe auf südliche Vororte Beiruts geflogen (7.10.2024). IMAGO / Xinhua 9 / 40 Legende: Zahlreiche Menschen gedachten am Ort des Nova-Musikfestivals der Opfer des Hamas-Massakers (7.10.2024). Keystone/AP Photo/Ohad Zwigenberg 10 / 40 Legende: Zerstörung in Dahiyeh, Beirut. (6.10.2024) Keystone/Bilal Hussein 11 / 40 Legende: Eine propalästinensische Demonstration in Berlin, wo Tausende für ein Ende des Kriegs im Gazastreifen und in Libanon aufgerufen haben. Keystone / dpa, Joerg Carstensen 12 / 40 Legende: Vertriebene mit ihren Habseligkeiten laufen an einem Granatenkrater vorbei in der Nähe des libanesischen Grenzübergangs Masnaa Richtung Syrien. Keystone / EPA, STRINGER 13 / 40 Legende: Bild der Zerstörung aus Libanons Hauptstadt Beirut. (3.10.2024) imago imagesXinhua/Bilal Jawich 14 / 40 Legende: Angehörige der israelischen Armee inspizieren in Gedera, Israel, eine Schule, die durch iranische Raketen beschädigt wurde. (2.10.2024) Keystone/ABIR SULTAN 15 / 40 Legende: Das israelische Iron-Dome-Raketenabwehrsystem hat zahlreiche Raketen abgefangen, hier über Ashkelon. (1.10.2024) REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY 16 / 40 Legende: Rauch über den Vororten von Beirut: Auch während der Bodenoffensive Israels fliegen auf beiden Seiten Raketen und Drohnen. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh 17 / 40 Legende: Israelische Kampfpanzer stehen an der Grenze im Norden des Landes. (30.09.2024) KEYSTONE / AP Photo / Leo Correa 18 / 40 Legende: Hassan Nasrallah ist durch einen israelischen Angriff in Beirut getötet worden. (Bild von einer Videoschaltung Mitte September) AP Photo/Hassan Ammar 19 / 40 Legende: Dichter Rauch steigt über Beirut auf, nachdem die israelische Armee erneut Vororte der libanesischen Hauptstadt angegriffen hat. (27.9.2024) REUTERS/Emilie Madi 20 / 40 Legende: Feuerwehrleute löschen ein Feuer, nachdem am 24.9.24 aus Libanon abgefeuerte Geschosse ein Notlager in der Gemeinde Kiryat Shmona in Nordisrael getroffen haben. Keystone / Atef Safadi 21 / 40 Legende: Chaos in Beirut nach einem israelischen Militärschlag. (23.9.2024) Keystone/WAEL HAMZEH 22 / 40 Legende: Die Bergungsarbeiten laufen nach dem erneuten israelischen Angriff auf einen Vorort von Beirut. (21.9.2024) Keystone/EPA/WAEL HAMZEH 23 / 40 Legende: In Libanon sind an verschiedenen Orten tragbare Funkempfänger explodiert. Dabei sind rund 2750 Menschen verletzt und mehrere getötet worden. (17.9.2024) Keystone/EPA/WAEL HAMZEH 24 / 40 Legende: Im Gebiet Nuseirat kommt es immer wieder zu Beschuss. Hier leben viele Flüchtlinge. (13.9.2024) imago images/apaimages/Omar Ashtawy 25 / 40 Legende: Bei einem Angriff auf eine Schule im Flüchtlingslager Nuseirat sind nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde 18 Menschen getötet worden. (12.9.2024) Reuters / Mohammed Saber 26 / 40 Legende: Am 9.9.2024 wäre offiziell Schulbeginn im Gazastreifen. 90 Prozent der Schulen sind zerstört oder dienen als Unterkünfte für Geflüchtete. Reuters / Hatem Kalid 27 / 40 Legende: Bei einer Militäraktion in Tubas kamen fünf Palästinenser ums Leben. Ihr Auto wurde gemäss den Angaben von einer Rakete getroffen. (5.9.2024) Keystone/ALAA BADARNEH 28 / 40 Legende: Palästinenser löschen ein Feuer nach einem israelischen Luftschlag im Gazastreifen. Beim Gebäude soll es sich um eine Hochschule handeln. (3.9.2024) REUTERS/Dawoud Abu Alkas 29 / 40 Legende: Die gegenseitigen Angriffe der Hisbollah-Miliz in Libanon und der israelischen Armee im Grenzgebiet der beiden Länder dauern an. (2.9.2024) Keystone/EPA/STR 30 / 40 Legende: Es waren einige der grössten Massenproteste in Israel seit dem Hamas-Massaker im Oktober 2023: die Demonstrationen am 1.9.2024 in Jerusalem für einen Geisel-Deal. Keystone/AP Photo/Ariel Schalit 31 / 40 Legende: Bei israelischen Angriffen auf Chan Yunis im Süden des Gazastreifens kamen laut Behörden mehrere Menschen ums Leben. (27.8.2024) Keystone/EPA/HAITHAM IMAD 32 / 40 Legende: Innenansicht der Notaufnahme des Al-Aksa-Spitals, nachdem Patienten gezwungen waren, die Einrichtung zu Fuss, in Rollstühlen oder Spitalbetten zu verlassen. (26.8.2024) Getty Images/Abed Rahim Khatib 33 / 40 Legende: Eine palästinensische Familie auf der Flucht im Gazastreifen. (25.8.2024) KEYSTONE/EPA/MOHAMMED SABER 34 / 40 Legende: Ein zerstörtes Haus im Norden Israels: Am Sonntagmorgen griff die Hisbollah Israel unter anderem mit Raketen an. (25.8.2024) REUTERS/Ammar Awad 35 / 40 Legende: Das Kommando des israelischen Militärs verfolgt den Angriff der Hisbollah und die Verteidigungsmassnahmen. (25.8.2024) Israel Defense Forces via Reuters 36 / 40 Legende: Palästinenser in einem Lager für Vertriebene in Deir al-Balah zwischen behelfsmässigen Unterkünften. (24.8.2024) Imago / apaimages / Omar Ashtawy 37 / 40 Legende: Viele Palästinenser haben aufgrund der anhaltenden israelischen Angriffe ihre Häuser verlassen und unter schwierigen Bedingungen Zuflucht gesucht. (23.8.2024, Deir al-Balah) Imago / apaimages / Omar Ashtawy 38 / 40 Legende: Die israelische Polizei konnte einen Anschlag auf eine Synagoge in Tel Aviv verhindern. Der Sprengsatz kam zu früh zur Detonation. (19.8.2024) Keystone / Moti Milrod 39 / 40 Legende: Eine Frau in einem Lager in Chan Yunis im Gazastreifen holt Wasser. Die humanitäre Lage im Küstenstreifen ist katastrophal. (15.8.2024) REUTERS / Hatem Khaled 40 / 40 Legende: Palästinensische Kinder warten auf eine Essensration im Norden des Gazastreifens. (14.8.2024) REUTERS / Mahmoud Issa

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat erneut eine Salve von Raketen auf den israelischen Norden abgefeuert. Rund 20 Geschosse seien über die Grenze auf israelisches Gebiet geflogen, teilte die israelische Armee mit. Einige davon seien von der Raketenabwehr abgefangen worden.

Zuvor hatten in den Küstenstädten Haifa und Naharija Warnsirenen geheult. Eine der Raketen schlug nach Angaben von Sanitätern unmittelbar neben einem Haus im Grossraum Haifa ein. Es gab zunächst keine Berichte über mögliche Opfer.

Vergeltungsschlag wegen Angriff aus Iran? Box aufklappen Box zuklappen Anfang Oktober hatten Irans Revolutionsgarden rund 200 ballistische Raketen auf Israel gefeuert. Israel kündigte daraufhin Vergeltung an. US-Präsident Biden hatte deutlich gemacht, einen israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen nicht zu unterstützen. Laut Analysten könnte ein Angriff auf Ölanlagen die Energiepreise nach oben treiben, eine Attacke auf Atomanlagen hingegen eine weitere Eskalation auslösen und die USA in den Konflikt hineinziehen.

UNO-Friedenstruppen in Libanon

In den vergangenen Tagen waren UNO-Blauhelmsoldaten der Beobachtermission Unifil in Libanon mehrmals unter Feuer geraten. Israels Energieminister Eli Cohen bezeichnete die Unifil als «nutzlos» und fordert ihren Abzug. Zuvor hatte sich bereits Premierminister Netanjahu für den Abzug der Unifil-Truppen ausgesprochen.

Israelische Panzer dringen in Unifil-Stützpunkt ein Box aufklappen Box zuklappen Israelische Panzer sind am Sonntag nach UNO-Angaben gewaltsam in einen Unifil-Stützpunkt eingedrungen. Zwei Panzer hätten am Morgen das Haupttor des Postens in Ramja unweit der Grenze zerstört. Das israelische Militär teilte dazu mit, dass ein Panzer, der Verwundete transportierte und unter Beschuss lag, beim Wenden einige Meter weit in den Unifil-Stützpunkt eingedrungen sei. Zudem seien Rauchgranaten gezündet worden, um den Abtransport der verwundeten Soldaten abzusichern. Anschliessend habe der Panzer den Stützpunkt verlassen.

Beteiligte Länder verurteilten die Angriffe der vergangenen Tage am Samstag in einer gemeinsamen Stellungnahme. Auch das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat die israelische Armee am Sonntag aufgefordert, alle Angriffe auf Unifil sofort einzustellen. In der Nacht auf Dienstag rief die Schweizer UNO-Botschafterin Pascale Baeriswyl als amtierende Präsidentin des Sicherheitsrats im Namen aller 15 Mitglieder «alle Parteien dazu auf, die Sicherheit des Personals und der Einrichtungen von Unifil zu respektieren». Und weiter: «Wir erinnern daran, dass UNO-Friedenssoldaten und UNO-Liegenschaften niemals Ziel von Angriffen werden dürfen.» Das humanitäre Völkerrecht müsse geachtet werden, so Sicherheitsratspräsidentin Baeriswyl.

Trotz der israelischen Aufforderung zum Abzug sollen die Unifil-Soldaten ihre Arbeit vorerst fortsetzen. «Es wurde die Entscheidung gefällt, dass Unifil derzeit alle ihre Stellungen hält, obwohl sie von den israelischen Streitkräften zum Abzug aus ihren Positionen nahe der Grenze aufgefordert wurde», sagte Chef der UNO-Friedensmissionen, Jean-Pierre Lacroix am Montag.

Verhandlungen und internationale Reaktionen

Die Botschaft der USA in Beirut hat US-Bürger am Montag dringend dazu aufgefordert, Libanon «jetzt» zu verlassen. Die Organisation zusätzlicher Flüge durch die Botschaft für Personen, die aus Beirut ausreisen wollten, werde nicht auf unbestimmte Zeit fortgesetzt, hiess es in einer Mitteilung.

UNO: Eingeschränkte Lebensmittelhilfe im Norden Gazas Box aufklappen Box zuklappen Seit dem 1. Oktober habe im Norden des umkämpften Gazastreifens keine Lebensmittelhilfe mehr eintreffen können, da die wichtigsten Versorgungswege blockiert seien, teilte das UNO-Welternährungsprogramm (WFP) am Samstag mit. In der Region seien bereits vor einiger Zeit Verteilungsstellen, Küchen und Bäckereien geschlossen worden. Die letzten Nahrungsmittel seien an Notunterkünfte und medizinische Einrichtungen geliefert worden. Wie lange die begrenzten Vorräte ausreichen, sei unklar, hiess es weiter in der WFP-Mitteilung.

Geflüchtete, Opfer, Geiseln

Seit Beginn der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen sind mindestens 42'344 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden, teilt die Gesundheitsbehörde in dem Küstengebiet mit. Über 99'013 Menschen seien durch die Kämpfe verletzt worden (Stand 15.10.2024). Die Behörde wird von der terroristischen Hamas kontrolliert. Internationale Expertinnen und Experten schätzen die Zahlen des Gesundheitsministeriums aber als realistisch ein.

Israel hat einem Armeesprecher zufolge seit Kriegsbeginn mindestens 17'000 militante Palästinenser im Gazastreifen «eliminiert» (Stand 15.8.2024). Das Militär lehnt es ab, auszuführen, ob damit Tötungen gemeint sind oder ob die Zahl auch Festgenommene und Verletzte umfasst. Ob es sich dabei ausschliesslich um Mitglieder der Hamas oder auch um Mitglieder anderer Terrorgruppen handelt, gab die Armee nicht bekannt. Vor Kriegsbeginn soll es nach Schätzungen des Militärs rund 30'000 Hamas-Kämpfer gegeben haben.

In Libanon sind seit Oktober 2023 nach UNO-Angaben durch die Gewalteskalation zwischen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz und Israel mehr als 2000 Menschen getötet worden. Das berichtet das UNO-Menschenrechtsbüro in Genf unter Berufung auf das dortige Gesundheitsministerium (Stand 11.10.2024). Darunter seien 100 Nothilfesanitäter und andere Angehörige des Gesundheitspersonals gewesen.

Mehr als 400'000 Kinder in Libanon vertrieben Box aufklappen Box zuklappen In den vergangenen drei Wochen sind gemäss dem UNO-Kinderhilfswerk Unicef mehr als 400'000 Kinder aus ihrem Zuhause in Libanon vertrieben worden. Insgesamt seien 1,2 Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben worden. Mit dieser weiteren Eskalation in Libanon drohe eine sogenannte verlorene Generation. Viele öffentliche Schulen seien derzeit nicht mehr zugänglich. Sie würden als Schutzräume genutzt oder seien zerstört worden. Ein Verantwortlicher des Unicefs sieht daher Hunderttausende Kinder ihrer Chance auf Bildung beraubt.

Beim Terrorangriff am 7. Oktober 2023 wurden auf israelischer Seite mehr als 1200 Menschen getötet, darunter mindestens 850 Zivilisten. Weitere 250 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Ein Jahr nach dem Angriff auf Israel hat die Hamas nach israelischer Zählung noch rund 100 Geiseln im Gazastreifen in ihrer Gewalt. Etwa die Hälfte der rund 100 Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, seien noch am Leben, sagte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Medienberichten zufolge Anfang Oktober in Jerusalem. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür nicht.

Seither sind nach UNO-Angaben fast 1.9 Millionen Menschen innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht. Das sind über 85 Prozent der Bevölkerung. Etwa eine Million Menschen seien in UNO-Einrichtungen im Gazastreifen untergekommen, so eine Mitteilung vom 17. April 2024.

Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten Box aufklappen Box zuklappen Legende: Im Süden Libanons sind Tausende Menschen auf der Flucht Keystone / WAEL HAMZEH Wegen der Eskalation des Nahostkonflikts in Libanon und der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung in Gaza verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise im Nahen Osten und ruft erneut dringend zu Spenden auf. Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.