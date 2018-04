Dafür, woher Lawrows Vorwurf rühren könnte, hat die «Neue Zürcher Zeitung», Link öffnet in einem neuen Fenster eine mögliche Erklärung. Zur Analyse würden demnach stets eine positive und eine negative Kontrollprobe mitgeschickt – das Labor erfahre nicht, welche welche sei. Somit könne es durchaus sein, dass in der positiven Kontrollprobe das Gift BZ nachgewiesen worden sei, nicht aber in der eigentlichen A-Probe.