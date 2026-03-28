Kein Krieg gegen den Iran, keine Razzien in US-Städten, kein neuer Ballsaal am Weissen Haus: In den USA sind in zahlreichen Städten Bürger gegen die Regierung von US-Präsident Donald Trump auf die Strasse gegangen.

Unter dem Motto «No Kings» («Keine Könige») waren nach Angaben der Veranstalter Proteste in allen 50 Bundesstaaten geplant – und auch international formierte sich Widerstand.

Demonstrierende forderten die Absetzung und Verhaftung Trumps.

In der US-Hauptstadt Washington zogen am Morgen nach Beobachtung einer dpa-Reporterin geschätzt Zehntausende Demonstrierende, darunter auch zahlreiche ältere Menschen, über die Memorial Bridge in Richtung Innenstadt.

Die Organisatoren, ein Bündnis verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen, erwarteten Medienberichten zufolge landesweit etwa 3000 Kundgebungen mit insgesamt rund neun Millionen Teilnehmern. Sie sprachen von einer der grössten Protestmobilisierungen in der Geschichte des Landes – unabhängig überprüft sind die Zahlen bislang nicht. Bereits im vergangenen Jahr hatten ähnliche Aktionen jedoch schon Millionen Menschen auf die Strasse gebracht.

Legende: Hunderttausende gehen in den USA auf die Strasse und protestieren gegen die Entscheide der Trump-Regierung. REUTERS/Jeenah Moon

In Sprechchören warnten die Demonstranten in Washington vor «Faschisten im Weissen Haus». Einer Pappfigur, die Trumps Vizestabschef und rechten Hardliner Stephen Miller darstellen sollte, hing das Namensschild «Adolf» für Adolf Hitler um.

Zentrale Demo in St. Paul

Viele kamen, um auch international ein Zeichen zu setzen. Eine Demonstrantin, die gegen Trumps Pläne einer vorübergehenden Schliessung des berühmten Washingtoner Kulturhauses Kennedy Center auf die Strasse ging, sagte der dpa, die Leute in Deutschland sollten sehen, dass es in Amerika Protest gegen die Trump-Regierung gebe.

Als zentrale Veranstaltung der landesweiten Proteste gilt eine Grosskundgebung in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota, wo bis zu 100'000 Teilnehmer erwartet werden. Hintergrund sind unter anderem umstrittene Einsätze von Bundesbehörden im Zuge verschärfter Massnahmen gegen Migranten, die in der Region zuvor zu wochenlangen Protesten geführt hatten. Bei den Einsätzen kamen auch zwei US-Bürger durch Schüsse von Bundesbeamten ums Leben.

Trump will wie ein Tyrann über uns herrschen. Aber dies ist Amerika, und die Macht liegt beim Volk – nicht bei Möchtegern-Königen oder ihren milliardenschweren Kumpanen.

Zu den angekündigten Teilnehmern in St. Paul zählen prominente Unterstützer aus Kultur und Politik, darunter der Musiker Bruce Springsteen und die Sängerin Joan Baez sowie die Schauspielerin Jane Fonda. Auch der unabhängige Senator Bernie Sanders sowie weitere Aktivisten und Politiker werden erwartet.

USA-Korrespondent Roger Aebli: «Demos sind beeindruckend» Box aufklappen Box zuklappen «Es sind beeindruckende Menschenmassen, die heute in Washington D.C. gegen die Regierung auf die Strasse gehen. Doch Massendemonstrationen gab es bereits während Donald Trumps erster Amtszeit. Dennoch sitzt dieser wieder im Weissen Haus. Mit dem Iran-Krieg liefert der Präsident den Demokraten derzeit zwar neue Munition, doch ob diese das bei den Wahlen im Herbst in einen Wahlerfolg werden ummünzen können, das ist noch alles andere als garantiert.»

Auch in zahlreichen weiteren Städten – von grossen Metropolen bis hin zu kleineren Orten – waren Demonstrationen geplant oder bereits angelaufen. Nach Angaben der Organisatoren in US-Medienberichten stammt ein grosser Teil der Anmeldungen auch aus konservativ geprägten ländlichen Regionen und Vororten, nicht nur aus klassischen Hochburgen der Demokraten. «Trump will wie ein Tyrann über uns herrschen. Aber dies ist Amerika, und die Macht liegt beim Volk – nicht bei Möchtegern-Königen oder ihren milliardenschweren Kumpanen», erklärten die Organisationen im Vorfeld.

Weisses Haus: Treffen kleiner Gruppen ohne breite Unterstützung

Das Weisse Haus kritisierte die Proteste. Eine Sprecherin bezeichnete die Veranstaltungen laut Medienberichten vorab als Treffen einer kleinen, von linken Netzwerken unterstützten Gruppe ohne breite Unterstützung in der Bevölkerung.

Auch ausserhalb der USA gab es Solidaritätskundgebungen. So fanden beispielsweise in Deutschland unter anderem Demonstrationen in Hamburg, München, Frankfurt am Main und Düsseldorf statt.