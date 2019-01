Huawei ist in mehreren Ländern an der Aufrüstung des neuen, schnelleren Mobilfunkstandards 5G beteiligt; auch in der Schweiz. Hier arbeitet Sunrise mit Huawei zusammen – und wird dies auch weiter tun. An der Position zu Huawei habe sich nichts geändert, teilt Sunrise auf Anfrage von Radio SRF mit. Andere Länder, wie etwa Australien oder Neuseeland, haben Huawei inzwischen vom Ausbau des 5G-Netzes ausgeschlossen. In Norwegen wird dies aktuell geprüft.