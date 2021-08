Auf dem Peloponnes erstreckt sich die Feuerfront auf einer Länge von rund zehn Kilometern. Auf der Insel Euböa bleibt die Lage angespannt.

Die griechische Regierung stellt 500 Millionen Euro für den Wiederaufbau bereit.

Starke Winde, extreme Trockenheit und hohe Temperaturen erschweren die Löscharbeiten in der Südwesttürkei.

In Algerien sind bei Waldbränden 32 Menschen uns Leben gekommen.

Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes gerieten die Waldbrände wieder ausser Kontrolle. Die Feuerfront in der Gemeinde Gortynia im Westen war rund zehn Kilometer lang, wie griechische Medien berichteten. Per Not-SMS wurden bisher 19 Dörfer evakuiert, im Ort Pirris brannten Häuser. Die Einsatzkräfte wurden noch in der Nacht ständig verstärkt, um Richtung Norden eine Barriere zu bilden, damit die Flammen sich nicht weiter in Richtung der Präfektur Ilia vorarbeiten können, wo auch das antike Olympia liegt. Winde erschwerten die Löscharbeiten.

Bild 1 / 10 Legende: Feuerwehrleute sind aus der Slowakei angereist, um in Griechenland zu helfen. Reuters Bild 2 / 10 Legende: Zwei griechische Feuerwehrmänner und ein slowakischer Feuerwehrmann löschen ein Feuer beim Dorf Avgaria auf Euböa. Reuters Bild 3 / 10 Legende: Beim Ort Kamaria stehen Feuerwehrleute aus Serbien im Einsatz. Keystone Bild 4 / 10 Legende: Viele Freiwillige unterstützen die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten. Keystone Bild 5 / 10 Legende: Ein Helikopter tankt beim Dorf Pefki auf der Insel Euböa Wasser auf. Reuters Bild 6 / 10 Legende: Keystone Bild 7 / 10 Legende: Feuerwehrmänner bringen sich beim Dorf Ellinika in Stellung. Keystone Bild 8 / 10 Legende: Freiwillige warten bei dem Dorf Kamatriades darauf, Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten zu unterstützen. Keystone Bild 9 / 10 Legende: Auf der Insel Euböa toben noch immer Feuer. Keystone Bild 10 / 10 Legende: Löschwasser hat ein Haus im Dorf Kastri überschwemmt. Keystone

Die griechische Feuerwehr meldete 54 neue Waldbrände binnen 24 Stunden. Auch auf der zweitgrössten Insel Euböa blieb die Lage angespannt. Vielfach handelt es sich bei den Feuerwehrleuten um internationale Helfer. Auch zivile Personen versuchen die Brände einzudämmen. Viele der Helfer sind lediglich mit Zweigen bewaffnet, um die nahenden Flammen auszuschlagen. Löschflugzeuge und -helikopter können bei Dunkelheit nicht fliegen. Für Mittwoch sagt der Wetterdienst mancherorts mehrstündige Regenfälle voraus.

Fast zweimal die Fläche des Bodensees abgebrannt Box aufklappen Box zuklappen In Griechenland gibt es erste Untersuchungen zum Ausmass der Schäden. Das geologische Institut der Universität Athen geht aktuell von 90’000 Hektar verbrannter Fläche im ganzen Land aus. Das entspricht rund 1.7 Mal der Fläche des Bodensees. Zum Vergleich: Gemäss dem Bundesamt für Umwelt verbrannte in der Schweiz zwischen 2010 und 2019 eine Waldfläche von rund 515 Hektar. Die grösste Fläche ist den Wissenschaftlern zufolge bisher auf der Insel Euböa verbrannt: Rund 51’000 Hektar Wald liegen dort bereits in Asche. Auch die Halbinsel Peloponnes ist stark betroffen, dort sollen in der Region des antiken Olympia 10’000 Hektar verbrannt sein.

Die griechische Regierung will den Zivilschutz in Folge der schweren Brände im Land vollständig umorganisieren. «Künftig wird die Prävention im Mittelpunkt stehen, nicht die Reaktion», sagte Premier Kyriakos Mitsotakis in einer Fernsehansprache. Der Aufbauplan – auch für die Aufforstung, die nach neusten Erkenntnissen erfolgen soll – werde direkt dem Ministerpräsidenten unterstellt. Den schnellen Wiederaufbau verbrannter Wohnhäuser will Athen mit einem Sonderhaushalt von 500 Millionen Euro bewältigen.

Legende: Die Waldbrände haben nahe Athen ganze Landstriche verwüstet. Reuters

Viele Teile Italiens erwarten am Mittwoch erneut erhöhte Waldbrandgefahr. Vor allem im Süden und auf den grossen Urlaubsinseln Sizilien und Sardinien wird eine Hitzewelle mit Temperaturen teils weit über 40 Grad Celsius erwartet. Gepaart mit der Trockenheit und Winden dürfte das die Brandgefahr weiter steigen lassen.

Die Zivilschutzbehörde Siziliens stufte quasi die gesamte Insel für Mittwoch in die höchste Brandrisiko-Stufe ein. Hitzewarnungen gelten zudem für die Provinzen um die Städte Palermo und Catania. Regionalpräsident Nello Musumeci kündigte an, die Regierung in Rom darum zu bitten, den nationalen Notstand auszurufen. Sizilien hatte bereits den Krisenstand ausgerufen und konnte so zum Beispiel geschädigten Landwirten schneller helfen.

Nun brennt es auch in Algerien Box aufklappen Box zuklappen Bei Waldbränden in Algerien sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Allein 25 Soldaten seien bei Rettungseinsätzen gestorben, teilte Präsident Abdelmadjid Tebboune bei Twitter mit. In der von Bränden besonders betroffenen Region Tizi Ouzo starben zudem sieben Zivilisten, wie die Zivilschutzbehörde des nordafrikanischen Landes meldete. Zwei weitere seien zudem schwer verletzt worden.



Den Soldaten sei aber es gelungen, mehr als 100 Menschen aus den lodernden Flammen in Tizi Ouzo sowie in der Region Bejaia östlich der Hauptstadt Algier zu befreien, schrieb Tebboune weiter.

In der Südwesttürkei erschweren starker Wind, Trockenheit und Hitze von mehr als 40 Grad die Löscharbeiten. Funken springen immer wieder auf weitere Gelände über. Das bewaldete und bergige Gebiet in der Provinz Mugla ist für die Einsatzkräfte von Land aus schwer zu erreichen. Insgesamt hat sich die Lage in der Türkei aber beruhigt. Die meisten Brände wurden inzwischen eingedämmt.

Kritische Medien in der Türkei unerwünscht Box aufklappen Box zuklappen Fünf türkische Fernsehsender müssen wegen ihrer Berichterstattung über die Brände mit einer Strafe rechnen. Die Rundfunkbehörde (RTÜK) werde am Mittwoch über eine Geldstrafe wegen kritischer Beiträge über die Feuer abstimmen, schrieb Ilhan Tasci, der die Oppositionspartei CHP in der Behörde vertritt, auf Twitter. In dem Gremium hat die islamisch-konservative Regierungspartei AKP und ihr ultranationalistischer Partner MHP eine Mehrheit. RTÜK hatte Sender zuvor im Zusammenhang mit den Bränden vor Berichten gewarnt, die Angst verbreiten könnten.

Zwar sind im Südwesten der Türkei nach offiziellen Angaben noch drei Brände nicht unter Kontrolle, Wohngebiete sind aber erst mal nicht mehr bedroht. Weil die Situation in Griechenland zurzeit schlimmer sei, werde man zwei Löschflugzeuge zum Nachbarn schicken, sagte Forstminister Bekir Pakdemirli am Montagabend.