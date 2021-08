Fast 60 Dörfer und Siedlungen in Südgriechenland wurden am Donnerstag und am frühen Freitag evakuiert.

Binnen 24 Stunden gab es landesweit 86 neue Waldbrände, wie die griechische Feuerwehr am Morgen twitterte.

Nun wird Unterstützung erwartet. Unter anderem auch aus der Schweiz.

Die Waldbrände in Griechenland dauern unvermindert an. Tausende Einwohner haben sich vor einem Flächenbrand in Sicherheit gebracht, der am frühen Freitag nördlich von Athen brannte. In der Nacht wurde versucht, ein Übergreifen der Flammen auf bewohnte Gebiete, Stromanlagen und historische Stätten zu verhindern.

Selbst Dutzende Kilometer von den Bränden entfernt sehen die Menschen gewaltige gelbe Rauchwolken am Himmel, es riecht verbrannt, Asche regnet vom Himmel. Auch auf der Insel Euböa und auf dem Peloponnes wüten die Feuer teils unkontrolliert.

Menschen wurden evakuiert

Auf Euböa mussten die Bewohner der Ortschaft Agia Anna im Nordosten der Insel mit Booten über das Meer in Sicherheit gebracht werden. Auch im Nordwesten brennt es, dort wurden ebenfalls zahlreiche Ortschaften evakuiert.

Hunderte von Feuerwehrleuten gruben Brandschneisen und löschten die Flammen. Der Verkehr wurde auf der wichtigsten Autobahn des Landes, die Athen mit Nordgriechenland verbindet, zum Erliegen gebracht, da die Einsatzkräfte versuchten, die Strasse als Barriere zu nutzen, um das Vorrücken der Flammen zu verhindern.

Griechenland kämpft gegen die Waldbrände

Am Morgen sei es zunächst nur darum gegangen, die Ausbreitung der Brände zu verhindern, berichtete die griechische Nachrichtenagentur ANA. Von einer Kontrolle der Flammen könne angesichts der starken Winde vorerst keine Rede sein.

Waldbrände wüten auch in der Türkei und in Italien Box aufklappen Box zuklappen In der Türkei wird den zehnten Tag in Folge gegen die schwersten Waldbrände seit Jahren gekämpft. 13 Brände in sechs Provinzen waren nach offiziellen Angaben am Donnerstagabend noch nicht unter Kontrolle. Die Einwohner sind verzweifelt und hoffen auf Regen – doch auch in den nächsten Tagen soll es extrem heiss werden. In Bodrum und Milas in der Provinz Mugla werden für Freitag mehr als 40 Grad erwartet.

Tausende Menschen mussten bereits ihre Häuser verlassen und wurden teils in Schulen und Sportstadien untergebracht.

Das Feuer hat bereits weite Landstriche verwüstet. Acht Menschen kamen ums Leben, Schätzungen zufolge sind mindestens 100'000 Hektar Wald und Felder den Flammen zum Opfer gefallen. Es sind die schwersten Waldbrände seit mehr als 13 Jahren in der Türkei.

Auch die Feuerwehr in Italien kämpft weiter gegen Brände. In den letzten zwölf Stunden seien die Helfer zu 395 Einsätzen ausgerückt, erklärte die Feuerwehr am Freitagvormittag.

Für die nächsten Tage sagen Meteorologen wieder grosse Hitze für den Süden voraus. Die Temperaturen könnten von Sonntag an die 40 Grad erreichen und dann bis zu 45 Grad steigen, teilte der Wetterdienst meteo.it mit.

Premierminister Kyriakos Mitsotakis warnt vor starken Westwinden am Freitag und spricht von einem «noch nie da gewesenen Zustand, weil die vergangenen Tage der Hitze und Trockenheit das Land in ein Pulverfass verwandelt haben». Bis mindestens Montag ist es den Menschen deshalb untersagt, Wälder zu besuchen. Auch sind Arbeiten verboten, die Funken oder Flammen erzeugen könnten.

Bei den Grossbränden in Griechenland sind bislang 18 Menschen verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die meisten litten an Atemwegsbeschwerden, sagte der griechische Gesundheitsminister Wassilis Kikilias am Freitag im Staatsfernsehen.

Risiko durch Luftverschmutzung

In Athen hat sich ein dichter gelber Nebel mit Kleinpartikeln und Asche aus den Vororten im Norden gebildet. Die Chefin der Pneumologischen Klinik des Athener Krankenhauses Sotiria, Nina Gaga, warnte vor Gefahren wegen der Luftverschmutzung durch die Waldbrände. «Gehen Sie nicht aus dem Haus», warnte sie.

Legende: Dicker Rauch über Athen sorgt für hohe Feinstaubbelastung. Reuters

Die Kleinpartikel in der Luft aus den Brandregionen im Norden Athens erreichten im Zentrum der griechischen Hauptstadt Werte, die als sehr gefährlich für Menschen gelten; vor allem für diejenigen, die Probleme mit den Atemwegen haben. Normale Schutzmasken gegen Corona helfen nicht. Wer ausgehe, müsse sich mit einer Maske vom Typ P95 und höher schützen, sagte die Ärztin.

Hilfe kommt – auch aus der Schweiz

Feuerwehrleute, Wasserflugzeuge, Hubschrauber und Fahrzeuge aus Frankreich, Rumänien, Schweden und der Schweiz sollten am Freitag und über das Wochenende eintreffen. Feuerwehrleute und Flugzeuge aus Zypern sind bereits in Griechenland, da die Europäische Union ihre Unterstützung für die von Bränden betroffenen Länder in Südosteuropa verstärkt hat.