In der Toskana haben mehr als 3500 Menschen ihre Häuser verlassen müssen.

Grund ist ein grosser Waldbrand in der Urlaubsregion zwischen Pisa und Lucca.

Feuerwehr und Armee sind mit Löschflugzeugen und Helikoptern im Grosseinsatz.

Betroffen ist insbesondere die Umgebung des 830 Meter hohen Berges Monte Faeta mit der dortigen Gemeinde San Giuliano Terme. Die Feuerwehr ist mit Dutzenden Einsatzkräften im Grosseinsatz, auch mit Löschflugzeugen und Helikoptern.

Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden in der beliebten Ausflugsregion inzwischen etwa acht Quadratkilometer Wald zerstört. Vermutet wird, dass das Feuer vor einigen Tagen durch einen Landwirt ausgelöst wurde, der Olivenzweige verbrennen wollte. Die Flammen seien dann offensichtlich ausser Kontrolle geraten, hiess es. Durch Windböen wurden sie immer weiter angefacht.

Die Präfektur verfügte deshalb am Donnerstagabend, dass alle Anwohnerinnen und Anwohner das am schlimmsten betroffene Gebiet verlassen müssen. Zu ihrer Unterbringung wurden Turnhallen in der Umgebung genutzt.

Der Regionalpräsident der Toskana, Eugenio Giani, sprach von einer «sehr schwierigen Situation, auf die wir unsere ganze Kraft konzentrieren müssen». Auch Soldaten der italienischen Armee sind im Einsatz.