Der Waldbrand in Brusio GR ist unter Kontrolle.

Das Feuer war am Dienstag ausgebrochen und konnte am Mittwoch abgeschwächt werden.

Es gebe immer noch Brandnester, sagt der Gemeindepräsident der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Am Samstag sei die Behandlung der noch vorhandenen Brandnester fortgesetzt worden, schreibt Pietro Della Cà, SVP-Gemeindepräsident von Brusio, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die vorübergehend gesperrte Rhb-Bahnstrecke ist bereits seit Freitag wieder geöffnet. Auch die Strasse nach Viano GR ist wieder offen.

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Am Freitag hatten Einsatzkräfte nach verbleibenden Glutnestern gesucht. Auch Helikopter waren zu deren Bekämpfung im Einsatz.

Holzverbrennung löste Brand wohl aus

Die Meldung über den Waldbrand war gemäss der Bündner Kantonspolizei am Dienstag um 15.40 Uhr eingegangen. Am Mittwoch hatten die Einsatzkräfte den Brand so weit eingedämmt, dass kein offenes Feuer mehr loderte. Am Donnerstag war sichergestellt, dass sich der Brand nicht mehr weiter ausbreitet. Seither werden Glutnester bekämpft.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Mittels Helikopter suchten die Einsatzkräfte am Freitag nach Glutnestern. Bildquelle: Kantonspolizei Graubünden. 1 / 2 Legende: Mittels Helikopter suchten die Einsatzkräfte am Freitag nach Glutnestern. Kantonspolizei Graubünden

Bild 2 von 2. Tags zuvor war aus dem betroffenen Waldgebiet noch dichter Rauch aufgestiegen. Bildquelle: Kantonspolizei Graubünden. 2 / 2 Legende: Tags zuvor war aus dem betroffenen Waldgebiet noch dichter Rauch aufgestiegen. Kantonspolizei Graubünden Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Feuer legal entfacht worden sein, um Holzabfälle zu verbrennen. Doch wegen des trockenen und windigen Wetters soll der Brand ausser Kontrolle geraten sein. Die Brandermittlungen der Kantonspolizei Graubünden dauern an.

Um die Löscharbeiten nicht zu behindern, verfügte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) eine ausserordentliche Luftraumsperre bis zunächst am Donnerstagabend. Diese Sperre war in der Folge bis zum Samstagabend verlängert worden.