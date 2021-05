Legende: Keystone

Eine logistisch grössere Herausforderung für das Team von Professor Voss wird der Eurovision Song Contest ab 18.Mai in Rotterdam. Die niederländische Regierung hat beschlossen, dass bei den Proben, Halbfinals und dem Final je 3500 Menschen anwesend sein dürfen, und dass das Fieldlab diese neun Shows wissenschaftlich begleiten soll. «Für uns ist das ideal, weil man dann in einer Situation ist, in der man neunmal dieselbe Ausstellung hat», freut sich Voss. Bei gleichen Bedingungen könnten sie jetzt Verschiedenes testen, beispielsweise einen anderen Zugang zur Halle oder eine andere Barnutzung.