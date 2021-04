In Barcelona haben vor einem Monat 5000 Menschen ohne Abstand, aber mit negativem Corona-Schnelltest und FFP2-Masken ein Konzert gemeinsam verfolgt.

Bei der Studie sollte herausgefunden werden, wie in Zukunft wieder gefeiert werden kann.

Es ist eine mögliche Revolution für die Event-Branche in Zeiten der Pandemie.

Bei einem Konzert der Rockband «Love of Lesbian» vor einem Monat haben Forscher das Corona-Ansteckungsrisiko bei Grossveranstaltungen in Hallen analysiert. Bei keinem der 5000 Besucherinnen und Besucher liegt einen Monat später ein Anzeichen einer Neuansteckung vor.

Besonders leistungsfähige Lüftung

Zwar wurden sechs Personen positiv auf das Virus getestet. Aber dies hat laut Studienleiter nichts mit dem Konzert zu tun.«Alle kamen in Begleitung. Keiner der sechs gemeldeten Fälle wurde von der Begleitperson infiziert. Das deutet darauf hin, dass die Personen sich nicht am Konzert angesteckt haben», sagt Josep Maria Libre.

Im Nachgang ergänzten die Behörden, dass in vier der sechs gemeldeten Fälle klar nachgewiesen worden sei, dass die Ansteckung nicht während der Veranstaltung erfolgt sei, hiess es. Bei den restlichen zwei Betroffenen habe man Ort und Zeitpunkt der Infektion nicht zweifelsfrei ermitteln können.

Das Konzert fand unter strengsten Corona-Massnahmen statt. Getestet wurde vor dem Konzert. Das Resultat gab es aufs Handy und als Zusatzmassnahme wurde eine besonders leistungsfähige Lüftungsanlage installiert. Der Abend war nach über einem Jahr Konzert-Abstinenz für die Fans Balsam auf die Musik-Seele. «Es war fantastisch, es hat mich tief berührt», sagte eine Frau. «Unglaublich. Als ob es Covid nicht gäbe», staunte ein Mann.

Schweiz interessiert

Auch in anderen Ländern wird das Feiern unter der Ägide der Wissenschaft getestet. Zum Beispiel bei einem Projekt vergangenem Monat in den Niederlanden. 1300 Personen tanzten unter Labor-Bedingungen. Ein grossangelegtes wissenschaftliches Experiment mehrerer Universitäten. Diese Daten werden noch immer ausgewertet.

Auch in der Schweiz verfolgt man diese Pilotversuche gespannt. Das positive Resultat aus Spanien findet Gehör in Bundesbern. «Solche Pilot-Veranstaltungen verfolgen wir mit grossem Interesse. Der Bund überlegt sich auch, künftig solche Grossveranstaltungen als Pilotanlässe durchzuführen», sagte Virginie Masserey vom BAG bei der gestrigen Pressekonferenz. Plötzlich rückt also der Konzertsommer in den Bereich des Möglichen.