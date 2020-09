Die deutsche Bundespolizei hat einen Grosseinsatz gegen illegale Einschleusung von Arbeitskräften für die Fleischindustrien gestartet.

In fünf Bundesländern seien zeitgleich Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht worden.

Hintergrund sind Ermittlungen wegen Verdachts des Einschleusens von Ausländern.

Der Schwerpunkt des Einsatzes liege in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Weitere Durchsuchungsorte seien in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. In der Vergangenheit waren einige Schlachthöfe Brennpunkte von Coronavirus-Ausbrüchen. Die vielfach kritisierten Arbeitsbedingungen dort rückten deswegen wieder verstärkt in den Blickpunkt.

Beschuldigt sind laut Bundespolizei zwei Firmen, die unabhängig voneinander, aber nach demselben Muster vorgehen sollen. Sie sollen hauptsächlich rumänische Staatsbürger mit falschen Dokumenten nach Deutschland geholt haben.

Tönnies nicht von Razzia betroffen

Deutschlands grösster Fleischkonzern Tönnies ist nach eigenen Angaben nicht von der Razzia wegen des Verdachts der illegalen Einschleusung von Arbeitskräften betroffen. «An unserem Standort in Weissenfels gibt es bisher keine Durchsuchung», sagte ein Unternehmenssprecher.