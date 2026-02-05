Aufgrund der Kälte erstarren Leguane in Florida und fallen von den Bäumen.

Die Wildschutzbehörde des Bundeslandes nutzt die Chance, um Tausende Tiere zu töten.

Grüne Leguane sind eine invasive Art und gelten in Florida als Plage.

Der Südosten der USA ist derzeit fest im Griff des Winters. Die tiefen Temperaturen im Land reichen sogar bis ins sonnenverwöhnte Florida. Davon betroffen sind insbesondere die Grünen Leguane: Sie fallen derzeit massenhaft von den Bäumen. Bei Temperaturen von unter 10 Grad verlangsamen die wechselwarmen Echsen ihre Körperfunktion.

Tausende Tiere getötet

Dabei kann es zu einer Kältestarre kommen, bei der die Echsen den Halt verlieren und zu Boden fallen. Das Phänomen ist in Florida bekannt und normalerweise bleiben die Echsen durch den Sturz unverletzt. Dieses Mal ist es jedoch ein Todesurteil.

Legende: «Kälte» ist in Florida relativ. Temperaturen unter 10 Grad gibt es selten. Wenn doch, dann fallen Leguane von den Bäumen. Reuters/Saul Martinez

Die Wildschutzbehörde Floridas hat die Gelegenheit genutzt, um die bis zu zwei Meter langen Echsen zu beseitigen. Einwohnerinnen und Einwohner erhielten zwei Tage lang die Erlaubnis, die erstarrten Echsen einzusammeln und vorbeizubringen. Dort werden sie laut der Behörde von Fachleuten auf «humane Weise» getötet oder an Tierhändler ausserhalb des Bundesstaates weitergegeben.

Grüne Landplage

Insgesamt seien mehr als 5000 Echsen abgegeben worden. Der Grüne Leguan sei eine Invasive Art, die dem örtlichen Ökosystem und der Wirtschaft schade. Laut Medienberichten bedrohen die Leguane einheimische Pflanzenarten und graben Löcher, die Gehwege und Häuser beschädigen.

Seit der ersten Sichtung in den 1960er-Jahren ist die Population laut Schätzungen auf eine Million Tiere angewachsen. Die Echsen sind von Argentinien bis Mexico verbreitet.