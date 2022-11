Legende: Reuters

Das tagelang vor der Küste Italiens umherdümpelnde Seenotrettungsschiff «Ocean Viking II» hat mit 230 Migranten an Bord den Militärhafen von Toulon in Südfrankreich erreicht. Frankreich hatte dem Rettungsschiff am Donnerstag das Einlaufen erlaubt, nachdem Retter und Gerettete tagelang vergebens auf die Zuteilung eines Hafens in Italien gewartet hatten. Die Migranten werden in Frankreich allerdings nicht offiziell aufgenommen: «Paris will vor allem erreichen, dass die Migranten später schneller ausgeschafft werden können», sagt SRF-Korrespondent Daniel Voll in Paris. Rund 150 von ihnen werden in den kommenden Tagen auf neun andere EU-Länder aufgeteilt.

Die Episode belastet das sowieso nicht beste Verhältnis zwischen Frankreich und Italien: Frankreich will ein EU-weites Abkommen zur Verteilung der Migranten gegenüber Italien jetzt aussetzen – allerdings hat das Abkommen noch gar nie funktioniert. Und in Rom zeigte sich die neue, rechtsextreme Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verwundert ob der scharfen Töne aus Paris. Zum ersten Mal überhaupt habe ein Schiff einer NGO in Frankreich angedockt, sagte sie. Deshalb könne sie die Aufregung in Paris wegen der rund 230 Menschen nicht verstehen, wenn man bedenke, dass seit Anfang des Jahres 88'000 Migranten Italien erreicht hätten.