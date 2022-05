Im März 2015 stürzte eine Maschine der Germanwings auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den Westalpen in Südfrankreich ab und zerschellte. Alle 150 Personen an Board kamen ums Leben. Anschliessend stellten französische Ermittler fest, dass der deutsche Copilot sich im Cockpit eingeschlossen hatte, um das Flugzeug bewusst gegen einen Berg zu steuern. Es stellte sich heraus, dass der 28-Jährige an psychischen Problemen litt.