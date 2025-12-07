Es ist offiziell: Katy Perry und Justin Trudeau sind ein Paar

US-Sängerin Katy Perry (41) zeigt sich in einer romantischen Beziehung mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau (53) auf Instagram.

Der Popstar veröffentlichte mehrere Fotos und Videos, die das Paar gemeinsam in Japan zeigen.

In einem Clip schaut Trudeau lächelnd zu, wie Perry ein Stück Sushi verspeist. Auf einem Foto in der Natur strahlen beide Wange an Wange. Perry, die im Rahmen ihrer laufenden Konzerttour in Tokio auftrat, versah das Posting unter anderem mit einem roten Herz-Emoji.

Perry und Trudeau hatten vor wenigen Tagen gemeinsam den früheren japanischen Premierminister Fumio Kishida besucht. «Der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hat mit seiner Partnerin Japan besucht und mich und meine Ehefrau zum Mittagessen getroffen», schreibt Kishida auf der Online-Plattform X zu einem Foto, das alle vier zeigt.

Schon seit Monaten gibt es Spekulationen, dass Trudeau und Perry ein Paar sind. Immer wieder waren gemeinsame Fotos aufgetaucht. Trudeau, der im März als kanadischer Regierungschef abtrat, und seine Frau Sophie Grégoire haben sich 2023 nach rund 18 Jahren Ehe getrennt. Perry war zuvor mit dem Schauspieler Orlando Bloom zusammen.