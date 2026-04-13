Wegen des Streiks bei der Lufthansa sind am Montag mehrere Flüge zwischen der Schweiz und Deutschland annulliert worden. Auch in den kommenden Tagen dürfte es zu weiteren Annullierungen kommen.

Nach dem neuesten Stand am späteren Montagnachmittag hatten am Flughafen Genf drei Verbindungen nach und ab München, Frankfurt und Düsseldorf annulliert werden müssen. Die insgesamt sechs Flüge hätten am Montagvormittag stattfinden sollen, wie der Flughafen Genf auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb.

Am Flughafen Zürich wurden insgesamt 12 Ankünfte und 12 Abflüge von Lufthansa und Eurowings gestrichen. Am Euroairport Basel wurden am Montag «drei annullierte Ankünfte und drei annullierte Abflüge der Lufthansa nach München» vermeldet. Zudem sei eine Verbindung zwischen Basel und Frankfurt gestrichen worden.

Auch am Dienstag wird es wegen des angekündigten Streiks zu Flugausfällen kommen: Am Flughafen Genf sind insgesamt vier Flüge – eine Verbindung nach Frankfurt, eine nach München – als gestrichen gemeldet worden. In Basel werden am Dienstag voraussichtlich erneut sechs Flüge ab und nach München gestrichen.