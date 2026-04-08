Am Freitag, 10. April, streiken die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa von Mitternacht bis 22 Uhr, dazu aufgerufen hat die Gewerkschaft Ufo.

Betroffen sind alle Abflüge der Lufthansa ab Frankfurt und München, den beiden wichtigsten Drehkreuzen der Airline – zahlreiche Flugausfälle werden erwartet.

Auch Lufthansa CityLine wird bestreikt: Abflüge ab neun deutschen Flughäfen, darunter Hamburg, Düsseldorf, Berlin und Stuttgart, sollen ausfallen.

Die Kabinenbeschäftigten der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline haben Ende März mit grosser Mehrheit für einen Streik gestimmt. «Wir haben die Osterfeiertage bewusst von Arbeitskampfmassnahmen ausgenommen, um die Auswirkungen für Reisende so gering wie möglich zu halten», heisst es in einer Stellungnahme des Ufo-Vorsitzenden Joachim Vázquez Bürger. «Dass es nun dennoch zu Beeinträchtigungen bei der Rückkehr aus den Ferien kommen kann, ist uns sehr bewusst und wir bedauern das ausdrücklich.»

Legende: Frankfurt und München sind wichtige Transit-Flughäfen – auch für Flüge aus der Schweiz. Keystone / AP Photo / Michael Probst

Der Streik wäre aus seiner Sicht vermeidbar gewesen – «die Verantwortung liegt bei der Lufthansa, die es bislang nicht einmal geschafft hat, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen», sagte er.

Automatische Benachrichtigung bei betroffenen Flügen

Streiks müssten stets das letzte Mittel bleiben, teilte die Lufthansa am Abend mit. «Wir fordern die Gewerkschaft deshalb auf, die Gespräche mit uns wieder aufzunehmen. Wir sind jederzeit dazu bereit.» Der erneute Streikaufruf der Gewerkschaft Ufo treffe «unsere Fluggäste inmitten des Rückreiseverkehrs zum Ende der Osterferien besonders hart», heisst es von Lufthansa. Kundinnen und Kunden würden automatisch benachrichtigt, sollte ihr Flug betroffen sein.

In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Daran hingen rund 800 Existenzen. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines.