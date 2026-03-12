An den Lufthansa‑Drehkreuzen München und Frankfurt streiken die Piloten während zwei Tagen.

Am ersten Streiktag fallen in Frankfurt rund 400 von 1165 geplanten Starts und Landungen aus.

Auch Flüge aus der Schweiz sind betroffen – ab Zürich kommt es jedoch nur zu einzelnen Annullierungen.

In München wurden 230 von rund 800 Flugbewegungen gestrichen. Laut Angaben der streikenden Gewerkschaft Cockpit (VC) seien am Donnerstagvormittag mehr als 75 Prozent der bestreikten Kurzstreckenflüge und mehr als 70 Prozent der bestreikten Langstreckenflüge ausgefallen.

Legende: In den Terminals in Frankfurt herrsche ganz normaler Betrieb, sagte ein Sprecher des Frankfurter Betreibers Fraport. Nur in den Lufthansa-Abschnitten sei es etwas ruhiger. REUTERS/Johannes Eisele/File Photo

Die nun genannten Ausfälle lägen deutlich über den von der Lufthansa angekündigten Quoten, was ein Unternehmenssprecher umgehend zurückwies: «Unser Programm findet so statt wie geplant.» Die Fluggesellschaft hat zugesichert, dass an beiden Streiktagen mindestens die Hälfte der geplanten Lufthansa-Flüge stattfindet. Auf der Langstrecke sollten sogar 60 Prozent der Flüge starten.

Lufthansa-Piloten streiken für höhere Gehälter und Betriebsrenten Box aufklappen Box zuklappen Legende: IMAGO / HEN-FOTO Die Gewerkschaft hat die mehr als 5000 Piloten der Flugbetriebe Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline zu einem Streik aufgerufen, der um Mitternacht begonnen hat. Während es bei der Regionaltochter Cityline um eine Anhebung der Gehälter geht, streiten die Tarifpartner bei der Cargo und der Kerngesellschaft um höhere Betriebsrenten. Lufthansa hatte die zweite Streikwelle als unnötige Eskalation bezeichnet und auf die angespannte Ertragssituation bei der Kerngesellschaft Lufthansa verwiesen. Der Gewerkschaft zufolge hat Lufthansa zunächst kein neues Angebot vorgelegt. Der Streik laufe daher weiterhin wie geplant.

An den übrigen deutschen Flughäfen fielen vor allem die Zubringerflüge an die Drehkreuze aus. Andere Lufthansa-Gesellschaften und sämtliche ausländischen Töchter wurden nicht bestreikt.