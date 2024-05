Legende: Judith Huber/SRF

Kämpfen ist das, was Franck am besten kann. Bereits im März 2022 traf er in der Ukraine ein. Seine Kontakte aus seinem früheren Leben, das er in der französischen Fremdenlegion verbrachte, halfen ihm dabei. Kurz darauf war er schon an der Front. Einer wie er, mit langjähriger Kampferfahrung in verschiedenen Ländern, war da besonders wertvoll.

Denn er kämpfte in den neunziger Jahren in afrikanischen Ländern, im Nahen Osten, im Jugoslawienkrieg. Danach kehrte er ins zivile Leben zurück. Franck sagt aber: Einen Krieg wie diesen, mit dieser hohen Intensität, habe er noch nie erlebt: «Das hier ist wie der Erste Weltkrieg, kombiniert mit modernster Technologie. Ich habe so etwas noch nie gesehen.»