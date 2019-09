Vor dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York waren für heute Protestaktionen in mehr als 160 Ländern und 2900 Städten geplant.

Einem Aufruf der Jugendbewegung «Fridays for Future» zum globalen Streik sind allein in Australien rund 300'000 Menschen gefolgt.

Auch in der Schweiz fanden mehrere Aktionen statt, darunter Demonstrationen in Basel und St. Gallen.

Eine der grössten Kundgebungen wird in New York stattfinden, wo am Montag zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu einem Klimagipfel der UNO erwartet werden. An der Kundgebung in New York wird auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg teilnehmen.

Voller Terminkalender für Greta Thunberg Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Schwedin Greta Thunberg, die zurzeit in den USA weilt, demonstriert seit vergangenem Sommer jeden Freitag – also meistens während der Schulzeit – für mehr Klimaschutz. Ihr Schulstreik hat weltweit Menschen zu Demonstrationen inspiriert. Vor der Aktivistin liegen nun eine Reihe von Klimakonferenzen, Protesten und weiteren Terminen. Der Jugend-Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York startet an diesem Samstag, ihm folgt zwei Tage später der UNO-Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs vor der UNO-Generalversammlung.

Der Startschuss für den weltweiten Klimastreik fiel bei Tagesanbruch an der Datumsgrenze im Pazifik. Auf den vom steigenden Meeresspiegel bedrohten Inseln Vanuatu, den Salomonen und Kiribati sangen Kinder «wir sinken nicht, wir kämpfen».

In Australien blieben zehntausende Schüler dem Unterricht fern. In der Stadt Alice Springs legten sich Hunderte Menschen auf den Boden und stellten sich tot. In Thailands Hauptstadt Bangkok stürmten mehr als 200 junge Leute in das Umweltministerium. Dort liessen sie sich zu Boden fallen und stellten sich tot. «Das passiert, wenn wir jetzt nichts gegen den Klimawandel unternehmen», sagte eine der Organisatoren.

«Dann wird es für uns keine Zukunft geben»

Vorwürfe, sie würden nur die Schule schwänzen, liessen die Demonstranten nicht gelten. In der Schule lerne man, was man später für die Arbeit wissen müsse. «Aber wenn wir das hier nicht tun, dann wird es für uns keine Zukunft geben, in der wir arbeiten können», sagte der 11-jährige Peem Prasertsuntarasai.

Zum globalen Klimastreik wiesen Umweltaktivisten von «Scientists for Future» auf wissenschaftliche Fakten zur Erderhitzung hin. So sei weltweit die Durchschnittstemperatur bereits um ein Grad gestiegen, relativ zum Zeitraum 1850 bis 1900, schrieben die Wissenschaftler auf Twitter. Und die vergangenen vier Jahre seien die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen.

Auch sei es erwiesen, dass der Mensch mit seinen Treibhausgasemissionen nahezu vollständig verantwortlich sei für dieses Temperaturplus. Schon jetzt verursache die Erderwärmung in vielen Regionen Extremwetter wie Hitzewellen, Dürren, Waldbrände und Starkregen.