Im Rahmen einer Bürgerbefragung stimmen die Pariserinnen und Pariser darüber ab, ob Hunderte Strassen in der französischen Hauptstadt für Autos gesperrt werden sollen.

Bei einem Ja sollen 500 Strassen in der gesamten Stadt begrünt und zur Fussgängerzone werden.

Damit würden 10'000 Parkplätze wegfallen.

Die Wahllokale für die Bürgerbefragung öffnen sonntags um 09:00 Uhr. Knapp 1.4 Millionen Wählerinnen und Wähler können dann bis 19:00 Uhr ihre Stimme abgeben. Erstmals dürfen in Paris auch 16- und 17-Jährige abstimmen.

Welche Strassen genau betroffen wären, steht noch nicht fest. Schon jetzt sind rund 220 der über 6000 Pariser Strassen autofreie Zone – viele davon in der Nähe von Schulen. In weiten Teilen der Stadt gilt Tempo 30, in der Innenstadt ist neuerdings eine Zone für den Durchgangsverkehr gesperrt. Seit 2002 ist der Autoverkehr in Paris gesunken, man ist laut Angaben der Stadt am häufigsten zu Fuss unterwegs.

Paris soll grüner werden

Es ist das dritte Mal, dass sich die Pariserinnen und Pariser zu Verkehrsthemen äussern können. Vor gut einem Jahr stimmte eine Mehrheit dafür, dass die Parkgebühren für schwere Autos verdreifacht werden, und vor zwei Jahren entschieden die Stimmenden, dass in Paris keine E-Scooter mehr vermietet werden dürfen. Treibende Kraft hinter diesen Bürgerbefragungen ist die sozialistische Stadtpräsidentin Anne Hidalgo. Sie will die Stadt grüner machen.