Drei Tage lang richtet sich der Blick nach Évian-les-Bains in Frankreich. In unmittelbarer Nähe der Schweizer Landesgrenze treffen sich dort die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten – neben Gastgeber Frankreich die USA, Italien, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Kanada und Japan. Auch die Europäische Union ist vertreten.

Zum Auftakt begrüssten Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Frankreichs First Lady Brigitte Macron ihre Gäste persönlich. Der Élysée-Palast veröffentlichte einige Ankünfte auf X – zunächst als knapp zwölfminütiges Video mit allen Delegationen hintereinander.

Die eigentliche Unterhaltung beginnt aber in den Kurzclips. Für jede Präsidentin, jeden Premierminister und jeden Kanzler wurde ein Kurzclip mit einem persönlichen Song aus dem jeweiligen Heimatland gepostet.

Ein musikalischer Rundgang durch die Gästeliste:

USA

Im auf X geposteten Video schreitet US-Präsident Donald Trump zu den ersten Takten von «Love Is a Long Road» von Tom Petty über den blauen Teppich. Der Song erzählt von einer schwierigen Beziehung, Enttäuschungen und dem Willen, trotz Rückschlägen weiterzugehen.

Deutschland

Für den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz läuft «Lieblingsmensch» von Namika. Während Merz und seine Frau Charlotte auf Emmanuel und Brigitte Macron zugehen, erklingt die Zeile: «Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst.» In den Kommentaren wird fleissig gerätselt: Ausdruck deutsch-französischer Freundschaft oder doch ein kleiner Scherz?

Italien

Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, bekommt den Klassiker «Felicità» von Al Bano und Romina Power mit auf den Weg. Im 1982 veröffentlichten Hit besingt das Duo die kleinen Momente des Glücks und die Freude, sie mit einem geliebten Menschen zu teilen.

Vereinigtes Königreich

Beim britischen Premierminister Keir Starmer und seiner Frau Victoria setzt Macron auf eine orchestrale Version des James-Bond-Titelsongs «The World Is Not Enough». Sehr britisch. Sehr dramatisch.

Kanada

Kanadas Premierminister Mark Carney und seine Frau Diana Fox Carney werden von Landsfrau Céline Dion begleitet. Zu hören ist «J'irai où tu iras», ein Lied über die Bereitschaft, einem geliebten Menschen überallhin zu folgen.

Japan

Japans Premierministerin Sanae Takaichi wird mit «Arigato» von Nxnja Beats begrüsst. Der Titel bedeutet auf Deutsch schlicht: Danke.

Europäische Union

Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ihren Mann Heiko von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa erklingt Beethovens «Ode an die Freude» – die Europahymne.

Ob diplomatische Botschaft, nationale Klischees oder einfach ein Social-Media-Gag: Macron hat offenbar nicht nur Freude an Gipfeltreffen, sondern auch an gut kuratierten Playlists.

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