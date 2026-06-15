- Die G7-Staaten haben sich beim Gipfeltreffen in Évian darauf verständigt, den Druck auf Russland zu erhöhen, um zu neuen Verhandlungen über ein Kriegsende zu kommen.
- Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat sich bei Bundespräsident Guy Parmelin für die Unterstützung der Schweiz für die Ukraine bedankt.
- Die russische Flugabwehr hat rund 60 ukrainische Drohnen über Moskau abgeschossen. Eine Ölraffinerie sei beschädigt worden.
- Die Europäische Union hat Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine begonnen. Selenski hat den Schritt gelobt.
- Weitere Berichte zur Lage in der Ukraine gibt es auf der Übersichtsseite zum Ukraine-Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Selenski postet Foto von sich, Trump und Rubio
- G7-Teilnehmer wollen Druck auf Russland erhöhen
- Trump mahnt Russland – Europäer sehen Fortschritt bei G7-Gipfel
- Kreml: Keine Einladung von Selenski für G7-Gipfel erhalten
- Trump kündigt weiteres Treffen mit Selenski bei G7-Gipfel an
- G7-Gipfel: Selenski dankt der Schweiz
- Grossbritannien: Neue Sanktionen gegen russische Schattenflotte
- Selenski bei G7-Gipfel in Frankreich eingetroffen
- Moskau meldet Attacken von 60 Drohnen – Raffinerie getroffen
- Évian: G7-Gipfel berät über Ukraine
Glückskette ruft zu Spenden für die Ukraine auf
Angesichts des Krieges in der Ukraine sammelt die Glückskette Spenden für die betroffene Zivilbevölkerung. Auch mehr als vier Jahre nach Kriegsbeginn sind Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen – viele leben unter schwierigen Bedingungen, oft ohne verlässlichen Zugang zu Strom, Heizung oder medizinischer Versorgung.
Gemeinsam mit ihren Schweizer Partnerorganisationen unterstützt die Glückskette Betroffene – sowohl innerhalb der Ukraine als auch in ausgewählten Nachbarländern. Die Hilfe umfasst finanzielle Unterstützung für Familien, die Reparatur beschädigter Wohnungen, medizinische Versorgung sowie psychosoziale Begleitung.
Spenden können unter www.glueckskette.ch getätigt werden.
Krieg in der Ukraine
Die Kämpfe in der Ukraine halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg in der Ukraine.
Quellen: Agenturen, SRF