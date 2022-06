Inhalt

G7-Gipfel in Bayern - Sieben Freunde in den Alpen

Der G7-Gipfel in den bayerischen Bergen dürfte der wichtigste seit Jahren sein. Er findet mitten in einem Krieg in Europa statt – und mitten in einer weltweiten Lebensmittel-, Energie-, Inflations- und Klimakrise. Noch nie überschatteten so viele Krisen das Treffen wie diesmal. Um was geht es?