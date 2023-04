Das zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft Seco begründet die Schweizer Beteiligung am Gaskraftwerk in Bangladesch folgendermassen: Die Schweiz lehne zwar den Ausbau von Kohlekraftwerken ab, Beteiligungen an Gaskraftwerken unter eng definierten Ausnahmen seien aber weiter möglich. Dies sei dann der Fall – so das Seco –, wenn der Energiebedarf durch erneuerbare Energien nicht gedeckt werden könne und das Gasprojekt in Einklang mit den Klimazielen des Landes stehe.