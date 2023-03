Während in der EU die gesamten CO₂-Emissionen letztes Jahr um 2.5 Prozent gesunken sind, nahmen sie in den USA um 0.8 Prozent zu. Hauptgrund ist das Wetter: Während in Europa die Temperaturen zu Beginn des Winters eher hoch waren, wurden die USA von einer Kältewelle heimgesucht.

In den asiatischen Schwellen- und Entwicklungsländern – ohne China, wo die Emissionen im letzten Jahr gegenüber 2021 stabil blieben – nahmen die CO₂-Emissionen um 4.2 Prozent zu. Das widerspiegle das schnelle Wirtschaftswachstum und die höhere Energienachfrage in Asien, so die IEA.