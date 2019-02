Viele Familien in Jemen seien völlig verzweifelt, sagt die Mediensprecherin des UNO-Welternährungsprogramms (WFP), Bettina Lüscher. «Sie wissen nicht, wie sie überleben sollen.» Am schwächsten seien schwangere oder stillende Frauen sowie Kinder. «Jeden Tag sind zig Lastwagen im Land unterwegs, um sie mit Lebensmitteln zu versorgen», so die WFP-Sprecherin. Dabei gestalte sich die Arbeit der rund 500 örtlichen WFP-Mitarbeiter sehr mühsam und aufwendig, weil immer mit allen Seiten verhandelt werden müsse. «Die Situation vor Ort ist sehr, sehr schwierig.» Dringend würden nun vier Milliarden Dollar zur Versorgung der Menschen in Jemen benötigt. Ebenso dringend sei, dass die Kämpfe beendet würden. «Um die Krankheit Jemens zu heilen, muss das Land Frieden bekommen», betont Lüscher.