Vor wenigen Tagen ist der grösste Flugzeugträger des US-Militärs in der Karibik angekommen.

Nun hat Verteidigungsminister Pete Hegseth eine neue Militäroperation gegen angebliche «Drogen-Terroristen» angekündigt.

Die Mission mit dem Namen «Südlicher Speer» verteidige das Heimatland und schütze die USA vor Drogen, schrieb Hegseth dazu auf X.

Konkrete Angriffe oder Standorte nannte der Verteidigungsminister nicht. Die USA sagen, die Militärpräsenz in der Karibik sei nötig für den Kampf gegen den Drogenschmuggel.

Die Militäroperation wird von einer gemeinsamen Taskforce und dem US-Südkommando (U.S. Southern Command) geleitet, dessen Einsatzgebiet sich über das Karibische Meer und Gewässer, die an Mittel- und Südamerika grenzen, erstreckt.

Viele Tote nach Angriffen auf Boote

Die USA begründen die Militärpräsenz in den Gewässern um Lateinamerika mit dem Kampf gegen transnationale kriminelle Organisationen und Drogenschmuggel.

Das US-Militär griff in den vergangenen Wochen immer wieder Boote in der Karibik und dem Pazifik an, die nach US-Darstellung mit Drogen beladen waren. Dutzende Menschen wurden dabei getötet.

Legende: Der weltweit grösste Flugzeugträger USS Gerald R. Ford ist vor wenigen Tagen in der Karibik angekommen. (Foto vom 23. Oktober 2023, damals auf dem Mittelmeer) Reuters/REUTERS ATTENTION EDITORS

Das US-Vorgehen stiess international auf Kritik, auch weil die US-Regierung keine rechtliche Grundlage für ihr Handeln nannte.

Spannungen mit Venezuela

Die US-Marine hatte vor Tagen mitgeteilt, dass der grösste Flugzeugträger der Welt, die «USS Gerald R. Ford», die Region des Einsatzgebiets des US-Südkommandos erreichte. Das Kriegsschiff war vom Pentagon aus dem Mittelmeerraum abgezogen worden. Wegen zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela gibt es Spekulationen über den tatsächlichen Grund für die Verlegung des Flugzeugträgers in die Region.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump beschuldigt Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro, in den Drogenschmuggel in die USA verwickelt zu sein. Nicht nur die autoritäre venezolanische Regierung betrachtet das Zusammenziehen zusätzlicher Militäreinheiten in der Karibik als Drohgebärde, sondern auch Länder wie Kolumbien und Brasilien. Jüngst bestätigte Trump ausserdem, dass er verdeckte Einsätze des US-Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela freigegeben habe.