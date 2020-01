Der 14. Zusatzartikel der US-Verfassung besagt, dass alle in den USA geborenen Personen auch die US-Staatsbürgerschaft erhalten. Die Herkunft der Eltern spielt dabei keine Rolle. Ein solches Ius soli (Geburtsortsprinzip) gibt es auch in Kanada oder in Mexiko. In eingeschränkter Form existiert es auch in Grossbritannien, Frankreich oder Deutschland. Die Schweizer Staatsbürgerschaft wird ausschliesslich durch die Abstammung (Ius sanguinis) an Kinder übertragen. Personen, welche den Schweizer Pass erlangen wollen, müssen ein Einbürgerungsprozedere durchlaufen.