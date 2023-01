Streik in Frankreich legt Verkehr lahm

Wegen der geplanten Rentenreform der französischen Regierung streiken in Frankreich Angestellte in verschiedenen Branchen, nachdem Gewerkschaften dazu aufgerufen hatten.

In den Raffinerien der TotalEnergies-Gruppe würden 70 bis 100 Prozent der Mitarbeitenden streiken, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Auch im Verkehr und bei der Stromversorgung gibt es Einschränkungen.

So war bereits am Vormittag der Verkehr der Métro in Paris beeinträchtigt, wie der zuständige Verkehrsbetrieb mitteilte.

Züge stehen still, Schulen sind geschlossen, Gewerkschaften sind auf der Strasse: In Frankreich hat ein massiver Streiktag gegen die Rentenreform der französischen Regierung begonnen. Am Vormittag versammelten sich etwa in Nizza, Marseille und Toulouse Demonstrationszüge, wie auf Videos zu sehen war. Die Regierung von Emmanuel Macron ruft dazu auf, eine «Blockade» des Landes zu vermeiden.

Laut dem Bahnbetreiber SNCF verkehren kaum Regionalzüge und die Hochgeschwindigkeits-TGV-Linien waren deutlich ausgedünnt. Auch der stellvertretende Verkehrsminister Clément Beaune warnte vor starken Störungen im Transportwesen und rief dazu auf, Reisen zu verschieben.

1 / 3 Legende: Passagiere stehen auf einem Bahnsteig der Metrostation Saint-Lazare während des Streiks der Beschäftigten der Pariser Verkehrsbetriebe (RATP). REUTERS/Benoit Tessier 2 / 3 Legende: Demonstrierende protestieren mit Fahnen der französischen Gewerkschaften gegen die Rentenreform der französischen Regierung in Saint-Nazaire. REUTERS/Stephane Mahe 3 / 3 Legende: Auch in Nizza wird mit Flaggen der allgemeinen Gewerkschaftsbundes CGT demonstriert. REUTERS/Eric Gaillard

In Paris war der U-Bahn-Verkehr nach Angaben des Verkehrsbetriebs RATP bereits am Morgen stark eingeschränkt, wobei eine U-Bahn-Linie vollständig geschlossen war und zwölf weitere Linien nur teilweise in Betrieb waren.

Die Streikbewegung gegen die Rentenreform wurde auch in den meisten Raffinerien des Konzerns TotalEnergies von 70 bis 100 Prozent Streikenden verfolgt, wie die CGT des Konzerns mitteilte. «Überall wurden die Lieferungen ausgesetzt», sagte Eric Sellini, nationaler Koordinator der Gewerkschaft für TotalEnergies, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der CGT-Raffinerie-Gewerkschaftsverband hat diese Woche zu einem einzigen Streiktag und zu weiteren Arbeitsniederlegungen nächste und übernächste Woche aufgerufen.

Geschlossene Schulen und beeinträchtigter Fährbetrieb

An den Pariser Flughäfen fielen Flüge aus. Die Generaldirektion der zivilen Luftfahrt hatte die Airlines gebeten, einen von fünf Flügen am Flughafen Paris-Orly am Streiktag zu streichen. Auch im Bildungswesen werden laut ihrer grössten Gewerkschaft 70 Prozent der Grundschullehrer und -lehrerinnen keinen Unterricht abhalten und zahlreiche Schulen geschlossen bleiben. Streiks sind ebenfalls im Elektrizitätssektor geplant.

Rentenreform: Das plant Macrons Regierung Box aufklappen Box zuklappen Die Regierung unter Präsident Emmanuel Macron will das reguläre Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Ausserdem soll die Zahl der nötigen Einzahlungsjahre für eine volle Rente schneller steigen. Etliche Einzelsysteme mit Privilegien für bestimmte Berufsgruppen sollen abgeschafft werden. Für Menschen, die besonders früh angefangen haben zu arbeiten oder deren Arbeitsbedingungen aussergewöhnlich hart sind, soll es jedoch früher in den Ruhestand gehen.

Der Fährverkehr am Ärmelkanal zwischen Calais und Dover ist bereits zum Stillstand gekommen. Wie der Hafen im englischen Dover mitteilte, wurden alle Verbindungen von und ins französische Calais von 7 Uhr morgens eingestellt, der Betrieb soll demnach erst ab 14 Uhr wieder aufgenommen werden. Fähren von und nach Dunkerque in Frankreich seien aber planmässig im Einsatz, hiess es weiter. Fahrgäste wurden aufgerufen, sich auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen um den Hafen in Dover einzustellen.