OPCW steht für «Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons», was übersetzt «Organisation für das Verbot chemischer Waffen» bedeutet. Die OPCW überwacht die Einhaltung der Chemiewaffenkonvention – ein internationales Übereinkommen, das chemische Waffen verbietet. Fast alle Länder der Welt haben die Konvention unterzeichnet und ratifiziert, Ausnahmen sind Ägypten, Nordkorea Südsudan und Palästina. Israel hat den Vertrag zwar unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Die OPCW agiert unabhängig. Ihren Sitz hat sie in Den Haag. 2013 wurde die Organisation für ihre Arbeit mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.