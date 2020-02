Legende:

Andrew Yang

Der Unternehmer und Autor wurde 1975 im Bundesstaat New York geboren. Er promovierte an der Columbia Law School in Rechtswissenschaften und an der Brown Universität in Rhode Island in Wirtschaftswissenschaften. Er befürwortet die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, das er wegen der Automatisierung als unverzichtbar erachtet.

Keystone