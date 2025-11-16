Bei Protesten junger Menschen gegen soziale Missstände sind in Mexiko-Stadt Dutzende Menschen verletzt worden.

Die Ausschreitungen fanden am Rande einer friedlichen Demonstration statt.

Protestiert haben insbesondere Anhänger der Generation Z, die sich für ein Mexiko einsetzen, das sicherer, gerechter und frei von Korruption ist.

Am Rande ihrer weitgehend friedlichen Demonstration im historischen Zentrum der Hauptstadt griffen Vermummte nach Angaben des Sicherheitsministeriums die Polizei an. Dabei seien 60 Polizisten leicht verletzt worden und 40 weitere so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Bei den Krawallen wurden Medienberichten zufolge auch 20 Demonstranten verletzt. Nach den Ausschreitungen seien 20 Verdächtige festgenommen worden, teilten die Behörden mit.

Auslöser der Proteste war der Mord an einem Bürgermeister.

Bild 2 von 4. Bildquelle: Keystone / JOSE MENDEZ. 2 / 4 Legende: Keystone / JOSE MENDEZ

Bild 3 von 4. Bildquelle: Keystone/ JOSE MENDEZ. 3 / 4 Legende: Keystone/ JOSE MENDEZ

Ein Grossteil der Proteste verlief friedlich.

Die grösstenteils jungen Demonstranten waren nach dem Mord an einem Provinzbürgermeister auf die Strasse gegangen und protestierten auch gegen die grassierende politisch motivierte Gewalt in dem lateinamerikanischen Land. Die linke Präsidentin Claudia Sheinbaum warf ihnen vor, Erfüllungsgehilfen der konservativen Opposition zu sein.

Generation Z Box aufklappen Box zuklappen Angehörige der Generation Z sind Jugendliche und junge Erwachsene, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden.

Nicht der erste «Gen Z Protest»

In den vergangenen Monaten kam es in verschiedenen Ländern zu Protesten der «Generation Z» – etwa in Nepal, Marokko, Madagaskar und Peru. Die Teilnehmer gingen gegen verkrustete politische Systeme, fehlende Reformen und Aufstiegschancen sowie gesellschaftliche Ausgrenzung auf die Strasse. Mögen die konkreten Anliegen von Land zu Land auch unterschiedlich sein, so eint die Bewegungen doch das junge Alter der Demonstranten, die spontane Organisation über soziale Netzwerke und gemeinsame Symbole wie die Totenkopfflagge aus einem japanischen Manga.