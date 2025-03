Troll, Techmogul, Tüftler: Elon Musk hat viele Gesichter. An der Seite von Donald Trump zeigt er eines, das vielen Angst macht.

Er tanzt in viel zu engem T-Shirt auf Trumps Wahlkampfbühne, kapert mit seinem Knirps das Oval Office und macht mit Kettensäge auf Milei: Elon Musk legt derzeit einen exzentrischen Auftritt nach dem anderen hin. Und geniesst es, wenn die Welt darüber rätselt, ob er dem Publikum soeben den Hitlergruss oder ein paar Herzchen zugeworfen hat.

Der reichste Mensch der Welt hat aber nicht nur Geltungsdrang, sondern auch Gestaltungswillen: Erst finanzierte er Trumps Wahlkampf mit, nun pflügt er sich wie ein Bulldozer durch die amerikanische Bürokratie.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Musks Vorbild? Bei einer rechtkonservativen Konferenz huldigte er kürzlich dem ultra-libertären argentinischen Präsidenten Javier Milei, dem «Mann mit der Kettensäge». Bildquelle: Keystone/AP/JOSE LUIS MAGANA. 1 / 2 Legende: Musks Vorbild? Bei einer rechtkonservativen Konferenz huldigte er kürzlich dem ultra-libertären argentinischen Präsidenten Javier Milei, dem «Mann mit der Kettensäge». Keystone/AP/JOSE LUIS MAGANA

Bild 2 von 2. Der Crypto Bro im Oval Office: An Musks Look scheint sich Trump weniger zu stören als an dem von Selenski. Bildquelle: Getty Images/Andrew Harnik. 2 / 2 Legende: Der Crypto Bro im Oval Office: An Musks Look scheint sich Trump weniger zu stören als an dem von Selenski. Getty Images/Andrew Harnik Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In #SRFglobal versucht Sebastian Ramspeck, das Mysterium Musk zu entschlüsseln. Und geht der Frage nach, wie aus dem Techmogul ein Trumpist werden konnte.

Vom Unternehmer zum Utopisten

Aufgewachsen ist Musk in Südafrika, während der letzten, wütenden Zuckungen des Apartheid-Regimes. Mit 17 wandert er nach Kanada aus. Es ist auch eine Flucht vor seinem herrischen, gewalttätigen Vater. Schliesslich siedelt Musk in die USA über, sein Sehnsuchtsland.

Nach einem Bachelor in Wirtschaft und Physik zieht er das Unternehmertum den Elite-Unis vor. Im Silicon Valley schlägt die Stunde der Tech-Oligarchen, Musk mischt erfolgreich mit. Das Geld investiert er in den 00er-Jahren in seine Start-ups SpaceX und Tesla. Der Rest ist Geschichte.

Legende: Musk war Mitgründer des Online-Bezahldiensts Paypal. Der Verkauf an Ebay brachte ihm 165 Millionen Dollar ein. Tesla und SpaceX liessen ihn in die Riege der reichsten Menschen der Welt aufsteigen. Keystone/AP/Paul Sakuma

«Musk wird zur Ikone, über die USA und über die Wirtschaft hinaus», sagt Ramspeck. «Als politischen Menschen bezeichnet er sich aber nicht, trotz Sympathien für Hillary Clinton, Biden und Obama.»

Umso hochfliegender sind seine Pläne in der Wirtschaft: Er sieht sich auf einer Mission, die Welt zu verändern. Seine Teslas sollen Treiber der globalen Energiewende sein, mit SpaceX will er die menschliche Zivilisation ins All tragen.

Das «Woke-Virus» und die grosse Kränkung

Als politisches Erweckungserlebnis bezeichnet Musk den Moment, als er seinen Sohn an das «Woke-Virus» verliert, wie er es ausdrückt.

Legende: Die Geschlechtsangleichung seiner Transgender-Tochter Vivian Jenna Wilson sei gegen seinen Willen erfolgt, sagt Musk. Daraufhin habe er geschworen, das «Woke-Virus zu zerstören». Keystone/AP/Susan Walsh

Die Abwendung von der «radikalen Linken», wie sie Trump nennt, hat auch andere Gründe: 2021 lädt Joe Biden die CEOs der führenden US-Autokonzerne ins Weisse Haus ein. Der grosse Abwesende beim Gipfel zur Elektromobilität: Elon Musk. Der Tesla-Chef ist tief gekränkt – und bezeichnet den Präsidenten als «feuchte Sockenpuppe in menschlicher Form.»

Im Präsidentschaftswahlkampf 2024 macht Musk Stimmung gegen Biden und Harris. Als Trump um Haaresbreite einem Anschlag entgeht, erwacht sein politischer Feuereifer.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. «Fight, fight, fight!»: Trumps Märtyrerpose beeindruckt Musk. Innerhalb kürzester Zeit wird er zu seinem wichtigsten Wahlhelfer – und gelangt in den innersten Zirkel des künftigen Präsidenten. Bildquelle: Keystone/AP/Evan Vucci. 1 / 2 Legende: «Fight, fight, fight!»: Trumps Märtyrerpose beeindruckt Musk. Innerhalb kürzester Zeit wird er zu seinem wichtigsten Wahlhelfer – und gelangt in den innersten Zirkel des künftigen Präsidenten. Keystone/AP/Evan Vucci

Bild 2 von 2. Es entwickelt sich eine Bromance zwischen Trump und Musk, die mitunter skurrile Züge annimmt. Spätestens jetzt sieht sich Musk auf einer politischen Mission – bei der er sich für ebenso unfehlbar hält wie auf seiner unternehmerischen. Bildquelle: Keystone/AP/Evan Vucci. 2 / 2 Legende: Es entwickelt sich eine Bromance zwischen Trump und Musk, die mitunter skurrile Züge annimmt. Spätestens jetzt sieht sich Musk auf einer politischen Mission – bei der er sich für ebenso unfehlbar hält wie auf seiner unternehmerischen. Keystone/AP/Evan Vucci Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Doch was verbindet die beiden Männer, ausser ihren übergrossen Egos? «Sie haben rasch begriffen, dass sie eine perfekte politische Symbiose bildeten», sagt der internationale Korrespondent von SRF.

Musk pumpt 250 Millionen Dollar in Trumps Wahlkampf. Und er macht ihn in Kreisen wählbar, die bislang mit ihm fremdelten. Auch bei der jungen Tech-Elite im Silicon Valley, und all denen, die gerne dazugehören würden.

Umgekehrt profitiert Musk von der Nähe zu Trump – und damit der Macht: «Er hat Einfluss auf Entscheide, die seine eigenen Firmen betreffen», sagt Ramspeck. «Ihm geht es aber nicht nur um Geld und Macht: Er ist auch ein Überzeugungstäter.»

Trump mahnt Musk zu «Skalpell statt Axt» Box aufklappen Box zuklappen Elon Musk feuert als Leiter eines Spargremiums Tausende Behördenmitarbeiter in den USA, nun ruft Präsident Donald Trump zu Augenmass auf. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social lobte Trumps Gremium Doge (Department of Government Efficiency) als «unglaublichen Erfolg». Er habe die Ministerien darauf hingewiesen, mit Doge zusammenzuarbeiten. Dabei sei Präzision wichtig, wer bleiben solle, wer gehen müsse, schrieb Trump. «Wir sagen Skalpell anstelle von Axt.» Trump betonte, die Kürzungen seien wichtig. Aber es sei auch wichtig, die besten und produktivsten Mitarbeiter zu behalten.

Manche sehen in Musk bereits den Schattenpräsidenten der USA. Einer von ihnen ist sein Sohn mit dem klingenden Namen X Æ A-Xii. Zumindest, wenn man den Spekulationen und Lippenlesern im Netz glaubt:

Du bist nicht der Präsident, du musst da weg!

Wie so oft bei Musk dürfte die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen. Oder ganz woanders. Bis auf Weiteres bleibt er die Sphinx im Oval Office.